CARTES. Aveyron : mais au fait, où se situent les plages les plus proches de notre département ?

Si de nombreux lacs et rivières composent l'Aveyron, certains férus de la saison estivale ne jurent que par le sable fin. Mais où se situent les plages les plus proches du département ?

Le début du mois d'août ne réserve pas vraiment une météo estivale. À Rodez comme en Aveyron, la température peinera à atteindre les 20°C. Sauf ce mercredi 2 août, où le mercure pourrait atteindre les 27°C au plus fort de la journée, dans le sud du département. Si, lorsqu'il s'agit de se rafraîchir, les Aveyronnais peuvent jeter leur dévolu sur lacs et rivières, pour certains, c'est la plage, ou rien ! Mais d'ailleurs, depuis l'Aveyron, où se situent les plages les plus proches ?

Trois villes

Pour répondre à cette question, nous avons sélectionné trois villes situées à des endroits bien distincts dans le département : Rodez, Villefranche-de-Rouergue et Millau. En termes de proximité, il n'y a évidemment pas de débat entre l'Océan Atlantique et la Mer Méditerrannée : depuis l'Aveyron, c'est la seconde qui remporte la partie, haut la main.

Attention, les temps de trajets présentés peuvent varier selon la densité du trafic au moment où vous prendrez la route.

Depuis Rodez

Depuis la préfecture de l'Aveyron, comme pour les autres communes du territoire, c'est l'Hérault qui sera la destination privilégiée. Direction la D29 puis la D911 où il faudra, ensuite, s'engager sur l'A75 pour partir à la conquête de la Méditerranée. Voici les cinq plages les plus proches du Piton :

à 177 km (2h07), plage de Vias, à Vias (Hérault)

à 181 km (2h12), plage du Grau d'Agde, à Agde (Hérault)

à 185 km (2h14), Marseillan Plage, à Marseillan (Hérault)

à 185 km (2h23), plage du Petit Travers à Mauguio (Hérault)

à 186 km (2h16), plage de La Redoute, à Portiragnes (Hérault)

Dans le cadre d'un trafic fluide, il faut donc entre 2 heures et 2 heures 30 pour rallier les destinations mentionnées.

Pour ceux préférant se rendre dans le département de l'Aude, la très réputée Narbonne Plage est à 218 kilomètres de Rodez. Il faut, également, 2 heures 30 pour y parvenir. Il est aussi possible de rallier la plage du Boucanet, dans le Gard. Elle se situe à 195 km (2h32).

De Rodez à la plage de Vias, il faudra rouler pendant un peu moins de 180 km. Google Maps - Capture d'écran

Depuis Villefranche-de-Rouergue

Des trois communes de départ qui sont citées, Villefranche-de-Rouergue est la plus éloignée de la Mer Méditerrannée. Rendez-vous sur la D911 avant de rejoindre l'A75. Voici les cinq plages les plus proches de Villefranche-de-Rouergue :

à 227 km (2h42), plage de Vias, à Vias (Hérault)

à 230 km (2h46), plage de Rochelongue, à Agde (Hérault)

à 235 km (2h49), plage du Pous, à Marseillan (Hérault)

à 236 km (2h51), plage du Bosquet, à Portiragnes (Hérault)

à 236 km (3h00), plage du Petit Travers (Hérault)

Concernant le temps de parcours, toujours dans le cadre d'un trafic fluide, il faut entre 2 heures 40 et 3 heures pour rejoindre la Méditerrannée, depuis Villefranche-de-Rouergue.

Pour partir à la plage depuis Villefranche-de-Rouergue, il faudra être plus patient que depuis Rodez et Millau. Google Maps - Capture d'écran

Depuis Millau

Enfin, Millau est la commune la plus proche du sable méditerranéen. Pour se rendre sur la cote, prendre la D809 avant de circuler sur l'A75. Voici les cinq plages les plus proches :

à 120 km (1h25), plage de Vias, à Vias (Hérault)

à 125 km (1h37), plage de la Roquille, à Agde (Hérault)

à 128 km (1h33), plage de la Redoute, à Portiragnes (Hérault)

à 130 km (1h34), plage de Valras, à Valras (Hérault)

à 138 km (1h51), plage du Boucanet, au Grau-du-Roi (Gard)

Toujours dans la mesure où le trafic est fluide, il faut entre 1 heure 25 et 1 heure 50 pour rallier les plages de la Méditerrannée, depuis Millau.

Millau est à distance raisonnable de la Méditerranée : seulement 1 heure 25 ! Google Maps - Capture d'écran

Et pour se rendre à l'Océan ?

Comme précisé plus tôt, le trajet pour se rendre à l'Océan depuis l'Aveyron est bien plus long. En partant de Villefranche-de-Rouergue, il faut compter un peu moins de 4 heures pour atteindre les plages situées à proximité de la Dune du Pilat, comme celle de la Salie-Nord, à La Teste-de-Buch, en Gironde, où il faudra effectuer 353 km. Pour se rendre dans les Landes, comptez 335 km pour aller à Mimizan, et 362 km pour se rendre à Biscarrosse, via l'A62.

La route vers l'Océan est beaucoup plus longue depuis l'Aveyron. Google Maps - Capture d'écran

Concernant Rodez et Millau, l'Océan est à plus de 4 heures de route : toujours pour l'exemple des plages environnant la Dune du Pilat en Gironde, le trajet est long de respectivement 435 et 490 km depuis Rodez et Millau, en passant par Toulouse. Pour les escapades à la plage sur une seule journée (comme ce mercredi 2 août !) depuis l'Aveyron, mieux vaut donc partir vers la Méditerrannée.