Inflation : les laits végétaux, une alternative trop coûteuse aux produits laitiers pour les Français

(ETX Daily Up) - La flambée des prix des produits laitiers, et notamment du beurre, aurait pu stimuler la consommation de boissons végétales. Mais les Français ne les ont pas du tout envisagées l'année dernière comme des substituts à cause de leur prix, trop élevés pour s'aligner avec leurs restrictions budgétaires.

Il y a un an, les prix du rayon du lait, du fromage et des oeufs flambaient de plus de 10%, après avoir progressivement augmenté à la suite des négociations commerciales de début d'année. En mars dernier, les étiquettes ont été jusqu'à présenter un boom de plus de 20%, d'après les données publiées par FranceAgriMer. Dans le linéaire des produits laitiers, le beurre constitue l'article dont le prix a le plus augmenté en un an (entre 2021 et 2022), de l'ordre de 11,2%. Indispensable pour cuisiner ou préparer des gâteaux, les consommateurs ont effectué des arbitrages au sein de ce seul rayon, en préférant notamment les beurres moins riches en matières grasses, parce qu'ils sont moins chers. La différence de prix est en effet conséquente entre un beurre "basique", à 8,83 euros le kilo en moyenne et un beurre allégé, à 6,75 euros le kilo. On soulignera au passage que la margarine - à base d'huile, n'est pas une option, alors même qu'elle représente l'alternative la moins coûteuse, à 4,02 euros le kilo en moyenne en 2022.

Marques de distributeurs ou plus économiques, mais aussi produits laitiers sans appellation d'origine contrôlée... Telles ont été les façons de continuer à consommer du lait, de la crème et des produits laitiers en période d'inflation. Mais, contrairement à la dynamique enregistrée depuis 2018 avec une hausse des achats de 6,9% jusqu'en 2022, les boissons végétales n'ont pas du tout constitué une alternative. Leur consommation a reculé de 4,9% rien que l'année dernière. A base de soja, d'avoine, de riz ou d'amande, ces "laits" que l'on doit désigner comme des jus d'un point de vue réglementaire, n'ont pas eu la capacité de remplacer les laits d'animaux à cause de leur prix. "Le segment des boissons végétales gagnait jusqu’à présent de nouveaux acheteurs chaque année mais ce n’est pas le cas en 2022 ce qui peut s’expliquer par le contexte inflationniste. En effet, la contrainte budgétaire du fait de l’inflation a conduit les ménages à se recentrer sur des produits dans l’ensemble moins chers", explique FranceAgriMer. Le prix d'un litre de jus végétal est en moyenne le double du prix du litre de lait. On aurait pu envisager les laits de soja ou de riz comme de nouveaux choix compte tenu de leur réussite. En 2017, leur part de marché en volume s'établissait à 3,7% et durant la crise sanitaire en 2020, les Français les avaient plébiscités.

De la même manière, les consommateurs ne sont pas davantage tournés vers les alternatives végétales en matière de crèmes. Les Français préfèrent en grande majorité la crème d'origine animale avec plus de 95% des foyers qui en achètent au moins une fois par an, contre moins de 10% pour la crème végétale. En 2018, cette variante avait pourtant réalisé une percée dans les habitudes de consommation, avec 11,4% des familles qui la choisissaient.

Les alternatives végétales aux produits laitiers ne concernent ainsi qu'une minorité de consommateurs français, alors qu'à l'échelle de l'Europe c'est un marché qui a le vent en poupe. Si la nourriture végétale a battu un record en 2022, en générant 5,7 milliards d'euros d'après le Good Food Institute, les boissons végétales sont considérées comme le rayon le mieux développé. Les ventes ont ainsi bondi de 19% entre 2020 et 2022.