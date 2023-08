Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le dessinateur Nicolas Bègue à la rencontre des amateurs de BD

Tout récemment, les lecteurs et amateurs de BD, petits et grands sont venus à la rencontre du dessinateur Nicolas Bègue à la maison de la presse. Toute la matinée, il leur a dédicacé l’ensemble des six ouvrages qu’il a dessinés. C’est un artiste plutôt spécialisé dans l’illustration, le "character design" et la bande dessinée (de manière numérique ou traditionnelle), la communication graphique fait également partie intégrante de son savoir faire.

Il est né à Vichy. Très jeune, il se passionne pour la BD. C’est après avoir obtenu son CAP et un Bac AMA Communication graphique au lycée Saint-Géraud-d’Aurillac, qu’il se recentre sur la BD et entre à l’École Pivaut.

Il passe trois années à Nantes, et alterne études et stages. Il y rencontre l’auteur Christian Lerolle qui sera un soutien dans le lancement de ses premiers projets. Il expérimente ses techniques et il s’oriente vers un dessin réaliste avec une affection particulière pour l’Histoire avec un grand "H". De nombreux lecteurs et amateurs fidèles sont venus lui faire dédicacer ses ouvrages.