Laissac-Sévérac l'Église. Le groupe Zico pour la 2e nocturne de la Transformerie

L’association de la Transformerie organise le 8 août une nouvelle nocturne et propose une soirée mêlant convivialité, objets d’occasion et musique à son local, rue des Colombiès !

Le groupe Zico chauffera les planches avec ses chansons festives et métissées. La boutique éco-solidaire restera ouverte toute la soirée. Une restauration sur place en direct de producteurs sera possible. Il ne restera aux participants qu’à se lover dans un canapé devant la scène ou se grouper autour d’une table pour profiter du son et de l’ambiance familiale.

L’accueil se fera à partir de 18 h 30 et le concert débutera dès 19 h 30. L’entrée est gratuite : participation libre. Les organisateurs invitent leurs visiteurs à venir déguisés sur le thème "jungle tropicale". Il n’y aura pas de possibilité de dépôt ce soir-là et exceptionnellement, l’établissement sera fermé le mercredi matin 9 août. latransformerie@gmail.com... latransformerie.fr/

Fermeture du secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé ce jeudi 3 août, toute la journée.