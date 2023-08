Espalion. Monique Cammas de retour à la galerie Bouldoire

Décoratrice sur porcelaine, Monique Cammas s’adonne à sa passion depuis plus de vingt-cinq ans. Après avoir suivi une formation, elle est même devenue animatrice. Ses œuvres d’une finesse remarquable sont des pièces uniques qui suscitent l’admiration des connaisseurs. Plus récemment, c’est en autodidacte qu’elle s’est lancée dans la peinture avec un talent certain. Le vendredi 4, le samedi 5 et le dimanche 6 août prochains, vous pourrez découvrir ses œuvres à la galerie Bouldoire, au 5, rue de la Grave à Espalion (au pied du Pont-Vieux). Le peintre Alain Bessière s’est associé à cette exposition avec un échantillon de ses toiles préférées. Entrée libre. À noter que 30 % des ventes seront reversées aux Ehpad d’Espalion et de Saint-Côme-d’Olt.