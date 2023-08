Pétanque : participants, prix, spectateurs… l’International d’Espalion en chiffres

Dans deux jours, l’événement parmi les plus importants du calendrier français lancera sa 12e édition sur les bords du Lot. Du 4 au 7 août, plusieurs milliers de concurrents seront au rendez-vous de la grande fête de la pétanque aveyronnaise.

90

Bénévoles seront sur le pont pendant les quatre jours de l’International de pétanque d’Espalion… mais aussi avant. L’équipe de Robert Costes est sur le pont depuis ce lundi pour préparer le site qui accueillera la 12e édition de l’événement.

3748

Joueuses et joueurs ont d’ores et déjà inscrits à la compétition ! Les concours avec un nombre d’équipes limitées, à savoir l’international masculin en triplette (512) et le national masculin en doublette (256) ont déjà fait le plein depuis longtemps. Le national vétéran en triplette (180), une nouveauté de l’édition, est presque complet. Et l’international féminin en triplette, sans limite, a déjà battu son record d’inscriptions (164)- grâce aux 180 équipes engagées. En sachant que l’enregistrement au national en doublette mixte est ouvert jusqu’à dimanche, 20 heures, et que 270 équipes ont déjà réservé une place. "Comme pour le triplette féminine, on va sûrement atteindre le record, qui est de 320 doublettes", se projette Robert Costes, organisateur de l’International.

6

Concours sont au programme du 12e International espalionnais. L’épreuve reine reste l’international, masculin et féminin. Et deux nouvelles compétitions ont (ré) intégré le programme : le retour du national masculin en doublette, qui avait été enlevé du programme par l’organisation pour alléger le travail des bénévoles après le Covid-19. Et le national vétéran en triplette vient remplacer le trophée des Aveyronnais, compétition "qui n’a jamais vraiment décollé", remarque Costes.

31200

Euros seront mis en jeu lors du week-end. Une enveloppe dont le montant sera partagé entre les différents concours.

7000

Personnes assistent, en moyenne, à l’International d’Espalion chaque jour. "Il y a déjà près de 2500 joueurs par jour, avec en plus les spectateurs, les gens de passage. Et c’est sans compter le pic de fréquentation le dimanche soir, qui est difficile à évaluer."