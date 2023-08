Aveyron : "Les Résistantes", une formation à la lutte sociale sur le Larzac

Les 3, 4, 5 et 6 août ont lieu les Résistantes, une rencontre des luttes globales et locales. Quatre jours d'activités, de formations, d'assemblées pour réunir et consensualiser les militants sur différents combats, et les rassembler sur un même lieu.

Sur la carte de Reporterre, qui recense toutes les luttes aux échelles locales, plus de 570 sont localisées sur le territoire. L'évènement "Les Résistantes" a pour but de les mettre en valeur, et de rassembler les manifestants en un même endroit. Et ce lieu n'est pas choisi au hasard puisqu'il s'agit du Larzac, terre de lutte et de combat emblématique, qui a su défendre ses droits face à l'état il y a de cela un demi-siècle.

Réforme des retraites, OGM, violences policières, même si les combats sont différents, le fonctionnement est le même. À travers des tables rondes, des assemblées, des formations, les quatre journées seront dédiées à la parole, et à l'échange. Victor Vauquois, de "Terres de Luttes" explique que c'est un "rassemblement de militant, où tout le monde joue le jeu et a compris que l'on se rassemble pour s'organiser et se former face aux problèmes auxquels on fait face".

Au total, 5 000personnes sont attendues sur le site du Larzac, l'évènement est complet. Les premières activités débutent chaque jour à 8h, et passé 19h des concerts, et des projections artistiques sont prévues.