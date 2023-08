Onet-le-Château : avec Andromède 4A, venez participer aux Nuits des étoiles 2023

Le programme de ces deux soirs d'observation des étoiles.

Les Nuits des étoiles sont une animation créée en 1991 et organisées chaque année par l’Association française d’astronomie (AFA). Elles permettent au grand public de découvrir la voûte céleste à l’occasion des pluies d’étoiles filantes du mois d’août. En effet, les poussières célestes seront le thème de l’édition 2023 des Nuits des étoiles et le spectacle céleste sera au rendez-vous aussi avec le maximum des Perséides.

Le ciel profond sera à la portée de nos télescopes, de la Voie Lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée, jusqu’au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique. L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller. Le spectacle est gratuit, il est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. Seule la curiosité en est la clé d’accès avec le partage des émotions.

Le programme

Localement, l’association Andromède 4A basée à Onet-le-Château organise deux soirées :

Le vendredi 11 août à 21 h : pour une soirée d’observation aux télescopes au Centre sports et loisirs à proximité du camping municipal de Sévérac-l’Église (proche de Laissac). En cas de mauvais temps, la soirée sera annulée.

Le samedi 12 août à 21 h : pour une soirée d’observation aux télescopes qui se déroulera au jardin public des Costes-Rouges (au-dessus du stade des Albatros). Parking prévu au gymnase des Albatros ou au tennis derrière l’école. En cas de mauvais temps, la soirée sera annulée.

Quelques recommandations : avant de venir, prévoyez des vêtements chauds (même l’été, les nuits peuvent être fraîches), garez votre véhicule au parking indiqué, prévoyez une petite lampe de poche pour le chemin mais éteignez-la en arrivant sur le site, le matériel d’observation est fragile et coûteux et appartient à des particuliers membres de l’association, aussi, veillez à être précautionneux et à surveiller les enfants, ne fumez pas ni ne buvez à proximité des télescopes.

Pour tout renseignement complémentaire sur l’association et sur le programme complet des animations : Laurent Corp – laucorp@wanadoo.fr – 06 63 64 83 49 (en soirée), René Lendormi – rene.lendormi@orange.fr – 06 81 12 45 55 ou Annick Lamouret – annick.robetlamouret@orange.fr – 06 68 30 27 37.