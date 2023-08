Aveyron : le tourisme industriel fait tourner le plateau de l'Aubrac

Parmi les entreprises qui comptent le plus de visiteurs en Occitanie, cinq d’entre elles sont aveyronnaises. La coutellerie Honoré Durand à Laguiole arrive en tête, suivie de près par la coopérative Jeune Montagne. Deux entreprises du Nord Aveyron qui affichent ainsi leur savoir-faire à des dizaines de milliers de visiteurs chaque année.

Le tourisme d’entreprise a le vent en poupe. En Occitanie, l’an passé, près de 2 200 000 visiteurs ont ainsi franchi les portes de 415 entreprises (contre 192 en 2020). Et, dans le classement des sites les plus visités cinq entreprises aveyronnaises figurent parmi les plus visitées. On retrouve ainsi la coopérative Jeune montagne à Laguiole, les caves de Roquefort Société et de Papillon, les installations d’EDF qui maillent la Truyère et le Lot ou encore les coutelleries de Laguiole de la Forge et d’Honoré Durand.

« Cela fait déjà une trentaine d’années que nous proposons ce genre de visites, souligne Honoré Durand, à la tête de la coutellerie du même nom qui a accueilli 106 000 visiteurs en 2022. Nous étions un peu précurseurs en la matière. L’idée était bien évidemment de montrer comment on fabrique nos couteaux, mais de manières détaillées. Les personnes qui choisissent de venir visiter notre entreprise découvrent ainsi nos méthodes de fabrications qui sont entièrement artisanales. »

Au sein de la coutellerie, le parcours a été découpé de façon « à accueillir plusieurs groupes à la fois, complète Honoré Durand. Chacun peut ainsi se rendre compte du temps que cela prend de confectionner un couteau de façon artisanale ».

Au coeur des circuits touristiques

Dans un même temps, la coutellerie, comme la coopérative Jeune Montagne, fonctionne avec les hôteliers et les voyagistes locaux afin d’organiser au plus juste les circuits touristiques.

« Nous sommes une petite région mais nous concentrons beaucoup de savoir-faire. Sur le plateau de l’Aubrac nous avons cet avantage d’exposer les choses clairement, au sein d’une communauté de destins. Et je pense que les gens aiment cet état d’esprit qui anime ceux qui vont vivre l’Aubrac », raconte Yves Souilhol, le président de Jeune Montagne où 100 000 visiteurs ont assisté au processus de fabrication du fromage et des autres produits issus de la coopérative.

Dans un même temps, et toujours dans cette idée d’exposer la chaîne de fabrication de l’origine jusqu’au produit fini, des visites de fermes de producteurs sont organisées. Une trentaine d’exploitants participent ainsi à ces visites. « Nous sommes là pour parler de nos métiers, montrer notre réalité, poursuit Yves Souilhol. Une réalité qui n’est pas toujours simple mais j’aime cette idée que lorsque les gens rentrent chez eux et qu’ils retrouvent nos produits sur leurs étals, ils se souviennent de la façon dont il a été fabriqué, de l’éleveur qui a travaillé pour présenter son produit, sous signe de qualité. »