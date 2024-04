Laguiole. Sur l’Aubrac, le tourisme durable au cœur des actions des professionnels

Dans le cadre de son programme d’accompagnement des partenaires, l’office de tourisme en Aubrac a organisé une matinée conférence sur le thème "tourisme durable, on passe à l’action".

L’office de tourisme a accueilli à la salle des fêtes de Graissac une cinquantaine de participants, tous sensibles à cette thématique. Cette assemblée était constituée de propriétaires de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme, de restaurateurs, d’hôteliers, de propriétaires de campings, de sites de visites et de prestataires d’activités sportives, d’associations, d’élus et de l’équipe de l’office de tourisme.

La conférencière, France Gerbal Médalle, docteure en géographie et spécialiste en tourisme durable en milieux ruraux, a su non seulement capter l’attention des participants mais également instaurer un climat d’échanges. Après avoir retracé l’évolution du tourisme depuis sa naissance en 1936, France Gerbal Médalle a fait un constat du tourisme actuel avant de donner les projections du tourisme dans une douzaine d’années.

Selon les spécialistes dans le domaine de la prospective et de l’expertise touristique 2036, nous parlerons d’un quatrième et d’un cinquième âge, qui seront amenés à participer aux courts séjours de leurs familles. De ce fait, les hébergements devront être équipés pour répondre à ces populations vieillissantes mais toujours consommatrices.

L’espérance de vie augmente, mais les jeunes gens qui passent leur permis vont aller globalement en diminuant dû au fait que les mobilités vont se développer, et que l’utilité de posséder son propre véhicule sera moins un impératif en général.

La prise de conscience déjà bien présente en 2024 ne cessera de s’accentuer avec le réchauffement climatique et son dérèglement. Les générations futures seront de vrais acteurs de ces nouveaux (ou renouveaux) modes de vies.

Après avoir donné de nombreux exemples sur ce que certaines structures avaient instauré au sein de leur propre établissement, ce sont les participants qui ont pu se réunir en petits ateliers afin d’échanger sur leurs pratiques, "leurs bonnes idées" en termes d’écogestes. À l’issue de cette rencontre, les partenaires de Tourisme en Aubrac qui le désiraient ont pu retirer les nouvelles éditions 2024 pour mettre à disposition de leur clientèle dans leurs structures.