Aveyron : une aide financière pour la réédition du livre du "Maquis Jean-Pierre"

Une dotation d’un grand soutien pour sauvegarder la mémoire et l’histoire du Maquis Jean Pierre et de la Résistance.

Sous les ombrages proches de la chapelle du Pont, se tenait une sympathique cérémonie à l’occasion de la remise d’un chèque de 1 000 € à l’association Les anciens et amis du maquis Jean-Pierre. Aux côtés de Jean-Louis Sénéjean, secrétaire de l’association, et de Nicole Schira, déléguée générale du Souvenir français de l’Aveyron, on notait la présence du maire de la cité, Nathalie Couseran, de la directrice de l’agence locale du Crédit Agricole d’Espalion, Anne Malgouyres, et Patricia Noël, présidente du conseil administration de la caisse locale.

C’était l’occasion pour Jean-Louis Sénéjean de rappeler le soutien et l’engagement des différents acteurs qui ont œuvré à la réédition de l’ouvrage du "Maquis Jean Pierre". En effet, cet ouvrage, édité en octobre 2000 après quatre années de travail, n’était plus disponible. Au début de cette année 2023, l’association a procédé à une première réédition qui a connu un vif succès et un stock très rapidement épuisé. Afin de satisfaire tout le monde, il a été décidé de relancer une seconde réédition de cet ouvrage mémoriel, enrichi de huit additifs.

Sauvegarder l'histoire de la Résistance

Cette nouvelle publication a été rendue possible entre autres grâce aux imprimeurs et aux contributeurs qui ont été longuement remerciés pour le travail accompli, tout comme le Crédit Agricole qui, grâce à cette aide financière, a permis d’épauler l’association dans ses recherches et ses travaux au service de la mémoire de la Résistance.

Soulignant l’engagement de la caisse locale du Crédit Agricole à accompagner les projets des associations qui participent à la vie du territoire, Patricia Noël s’est dite ravie que ce chèque contribue à la réédition de ce bel ouvrage.

En effet, cette dotation a été d’un grand soutien pour l’association qui œuvre à sauvegarder la mémoire et l’histoire du Maquis Jean Pierre et de la Résistance.

Ce livre, en vente au prix de 26 €, est disponible à la librairie Pont Virgule à Espalion ou sur commande auprès de Jean-Louis Sénéjean (17, route d’Entraygues – 12190 Estaing) + 10 € de frais d’envoi.