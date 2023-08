Entraygues-sur-Truyère. Cinéma et musique de concert

Encore un gros succès pour le 5e festival d’été de cinéma de Cinécure, qui s’est déroulé à Entraygues.

Cinécure aime associer cinéma et musique, avec du ciné-concert : Fanny et Jérémy Peret, musiciens talentueux, ont ainsi animé la séance d’ouverture, en plein air chez Alavostra.

Après quatre films sélectionnés sur le thème de l’argent, (dont un pour la jeunesse), et des acteurs connus comme Audrey Hepburn et Peter O’Toole, le film de clôture : "Le Dernier des hommes", film muet exceptionnel en noir et blanc de Friedrich W. Murnau de 1924, était accompagné par la musique jazz de l’artiste international et auteur-compositeur, Arik Strauss.

Pour montrer la fortune et l’infortune d’un vieux portier d’un hôtel chic, le metteur en scène de l’époque avait attaché sa caméra en folie avec un harnais sur une corde, afin de donner plus de mouvements au film : un film splendide bien mis en valeur par du très beau jazz au piano. Pour la dernière séance, Arik Strauss, s’était installé sur la scène du cinéma Ciné pour Tous avec son piano et jouait en direct, sa composition originale, animant le film.

Improvisations et thèmes longuement préparés : "J’ai regardé le film un grand nombre de fois, pour arranger l’accompagnement musical ; il y avait le thème pour le personnage principal et d’autres thèmes, au milieu d’improvisations ; cela a demandé beaucoup de travail de préparation et de répétitions."

C’est une salle remplie de spectateurs enthousiastes qui l’a longuement applaudi.