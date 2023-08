Decazeville. Exploit de l’équipe d’Agnac en coupe de France

Cette saison, on attendait le Gua et Firmi, voire Trépalou ou Viviez réaliser un long chemin en phase préliminaire de la coupe de France des clubs. Et bien c’est finalement Agnac qui est à créditer pour l’instant d’un parcours sans faute.

Les Agnacois viennent en effet de signer une nouvelle et belle victoire face à Carcenac, même si le score, 16 à 15, indique que rien n’a été simple. Les protégés du président Philippe Beugnet ont pris les choses par le bon bout, s’adjugeant quatre tête-à-tête sur six.

Ensuite, il leur fallait gagner impérativement au moins une doublette pour "rester dans le coup". Ce fut chose faîte avec la doublette mixte Jeanine Assié et Yannick Cantournet qui signe une victoire 13 à 7. À ce stade de l’épreuve, il suffisait à l’Agnac Pétan club de remporter une triplette sur les deux pour se qualifier.

C’est le trio Jeanine Assié, Josiane Coite et Mickaël Bernal qui réalise l’exploit, s’imposant 13 à 10. Les autres joueurs agnacois qui ont participé à ce match : Gilles Rouquette, Olivier Cercos, Romain Mascles et Jacky Derand. Philippe Beugnet et ses troupes peuvent éprouver beaucoup de fierté. Outre Carcenac, ils ont épinglé à leur tableau de chasse St-Côme et Maleville.

Cette coupe, au niveau départemental, a connu des surprises avec les éliminations précoces de Capdenac, Espalion, Sébazac ou encore Villefranche-de-Rouergue. Creissels et Rieupeyroux semblent sortir du lot pour le titre départemental.

Quoi qu’il en soit, le dernier représentant du Bassin affrontera Ste-Geneviève en partie de cadrage et a obtenu, pour la première fois de son histoire, le droit de disputer la phase régionale dans les semaines à venir.

Prochains rendez-vous

Samedi 5 août, concours de fête à Bouillac en doublettes, à 14 h 30, ouvert à tous. Tandis que les "gros bras" se déplaceront à Espalion pour le prestigieux concours international.