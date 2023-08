Football : pour Rodez, une reprise dans la continuité de la saison dernière

Le Raf débute son championnat ce samedi, à 19 heures, sur la pelouse du relégué de Ligue 1, Ajaccio. Un premier gros test pour Didier Santini, qui n’entend pas révolutionner ce qu’il avait mis en place lors de ses premiers mois en Aveyron.

À mesure où le premier coup de sifflet de la saison approche, l’excitation monte en flèche. La Ligue 2 reprend ses droits samedi, et le Rodez Aveyron football, avec. "La prépa, c’est génial. La cohésion, c’est très bien. Les matches amicaux, c’est sympathique. Mais la plus belle des choses, c’est quand même la compétition", estime l’entraîneur rouergat, Didier Santini, pressé de rentrer dans l’arène, en Corse. Pas à Bastia, Calvi ou Borgo, ses anciennes formations en tant que joueur ou technicien, mais à Ajaccio, relégué de Ligue 1 au terme du dernier exercice, dans un stade François Coty qui sonnera bien creux (lire ci-contre).

Toujours à trois derrière

Pour cette première rencontre officielle de la saison, le Marseillais ne devrait pas révolutionner sa manière de faire jouer son équipe. Pas plus que dans les prochaines semaines, d’ailleurs. "L’année dernière, j’avais vraiment une philosophie de jeu vers l’avant. Il faut continuer là-dessus, mon jeu restera toujours le même. Après, on a des joueurs techniques, aussi capables de garder la possession, mais faire de la possession pour faire de la possession, ce n’est pas spécialement mon truc. J’aime cette folie et je sais que les gens ici aiment ça également. Je veux donner du spectacle et que les supporters prennent du plaisir", détaille celui qui termine sa première préparation estivale avec le costume de coach ruthénois. De fait, il ne devrait pas y avoir de grand chamboulement dans son système de jeu. Déjà utilisé par Laurent Peyrelade en son temps, le 3-5-2 que l’on a vu quasiment toute la saison dernière sous Santini, devrait donc garder les faveurs du staff, au moins dans un premier temps : "Je pense qu’on est plus aptes à jouer aujourd’hui à quatre derrière que la saison dernière, car on avait des latéraux qui étaient vraiment des pistons, mais pour le moment on est partis sur le fait de jouer à trois. On a fait tous les matches amicaux comme ça. Après, si demain on a des blessés, on pourra le faire."

En attaque, pour samedi, Clément Deprès devrait être aligné aux côtés du prêté de Caen, Andreas Hountondji, tandis que l’habituel au poste, Killian Corredor, revenant d’une entorse à la cheville, démarrerait sur le banc. Un attaquant rapide, qui offre des possibilités intéressantes à Didier Santini : "Il a un profil de vitesse, de percussion, que je voulais. Il va falloir qu’il s’habitue au rythme, à la répétition des efforts. L’année dernière, on n’avait que Killian avec ce profil-là, alors qu’aujourd’hui, on en a trois (Hountondji, Corredor et Verdier, NDLR). C’est pas mal." D’autant qu’en plus de tous les attaquants cités, l’entraîneur pourra également compter sur Joseph Mendes, en forme comme jamais, lui qui a inscrit quatre buts en autant d’amicaux cet été, en sortie de banc. Mais pas seulement. "Peut-être qu’à un moment, on pourra mettre deux joueurs d’appuis (Mendes et Depres) dès le début pour fatiguer l’adversaire et puis faire rentrer les coureurs pour envoyer du lourd", n’exclut pas Santini, même si celui-ci ne devrait pas débuter à Ajaccio de cette manière samedi. Rendez-vous sur les coups de 21 heures pour savoir si sa stratégie du jour aura permis à Rodez d’empocher ses premiers points de la saison. Il serait en tout cas bien inspiré de le faire, car on l’a vu en juin, quand on joue le maintien, chaque unité compte !