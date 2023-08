Réquista. Le 11 août, on déguste l’agneau !

L’Association Fête de la Brebis organise annuellement deux manifestations en partenariat avec les collectivités locales pour la promotion du Réquistanais. Manifestations à la fois touristiques, culturelles, festives et gastronomiques dont l’objectif est de mettre en avant la production essentielle du territoire : l’agneau et le roquefort. La 1re est la fête de la brebis, le 1er dimanche de juin et la seconde, la soirée agneau qui existe depuis très longtemps.

Le rendez-vous est donné à tous les bénévoles pour la préparation de la "soirée dégustation agneau grillé" qui aura lieu le vendredi 11 août, à partir de 19 h 30, sous la halle derrière la Poste, sans réservation. Les bénévoles en charge du montage des tables sont conviés à se retrouver le vendredi matin dès 9 h sous la halle et à 14 h, pour les préparatifs du repas.

Dès 19 h, grilleurs, serveurs tout le monde sera à son poste pour accueillir les convives qui trouveront dans leur assiette : une salade de pomme de terre composée, de l’agneau grillé, du roquefort et une part de tarte pour la somme de 11 €. L’Accordéon Club bien sûr sera au rendez-vous des danseurs.

Une telle soirée représente pour les organisateurs "un important travail mettant à contribution de nombreux bénévoles. Mais la réussite d’une telle animation passe par la mobilisation de tout un chacun. Il faut savoir s’investir, s’unir, pour faire connaître son identité, sa région, son territoire : le Réquistanais et mettre en avant l’agneau fermier et le roquefort".