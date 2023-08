Villeneuve. Nouvelle édition du salon du livre

C’est maintenant un rendez-vous bien connu des amateurs de lecture qu’est ce salon du livre. L’édition 2023 aura lieu le dimanche 13 août, l’association de la bibliothèque s’activant d’ores et déjà pour les derniers préparatifs. Comme l’an dernier, les auteurs se retrouveront place Saumade, à côté de l’église de 9 heures à 17 heures au cœur de la bastide (en cas de pluie repli à la salle des fêtes).

Cette manifestation donne donc l’occasion de rencontrer directement les auteurs, d’échanger avec eux afin de se familiariser avec les œuvres proposées. Pour cette édition 36 auteurs et autrices de toute la région, dont une douzaine de nouveaux, seront présents afin de présenter leur bibliographie et pour nombre d’entre-eux leur dernière parution. Les visiteurs pourront participer à un jeu et gagner des tours de calèches en lien avec "Calèches et Cavaliers du Rouergue".

Les auteur(e)s présent(e)s

Gayral Serge, Lombard Michel, Roumagnac Maxime, Andrieu André, Durrieu-Mallet Jackie et André, Carcenac Reine et Yves, Abad Eve, Font Christian, Staub Sylvie, Blanchard Régis (editionsTertium), Auber Edgar, Peyrine, Creuzet Jean- Marc, Guého Christian, Mouilleron Anne, Plagnes Olivier, Ros Rémy, Tranier Jacqueline (éditions Toute Latitude), Stab Michel, Nunez-Téodoro Jacques, Bienvenu Jacques, Rébé Thérèse, Hennequin Pascal, Les Amis de Villefranche, Carayon Pierre, Hervé-Gruyer Diane, Salabert Jean et Maguy, Massbaum Simon, Bru Daniel, Raoux Nathalie, Richard jeany, Lamaison Nadine, Vernet Josée.