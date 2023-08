Campagnac. Récital espagnol en l’église de Canac

Un public nombreux s’est retrouvé en l’église de Canac, pour assister au récital du Duo Largueza "Chants d’Espagne et d’ailleurs". C’est un voyage musical à travers les siècles et les continents que Roselyne Courtial, chanteuse lyrique, accompagnée par Stéphane Berrone au piano nous ont proposé pour partir à la rencontre de compositeurs Espagnols et Argentins. Depuis treize ans, ces deux artistes sillonnent la région Occitanie pour donner des récitals de grande qualité, dans de belles églises dont l’acoustique naturelle sublime parfaitement la voix lyrique de la "mezzo soprano", une voix à la fois grave, chaleureuse et puissante dans l’aigu qui est d’une grande expressivité. Très attaché et engagé dans la culture et la langue occitane, Duo Largueza nous a offert un spectacle fait d’esthétique, de finesse et de générosité, car ce n’est pas un hasard si le mot occitan largueza a été choisi par ce duo car il signifie largesse, générosité. Que l’on soit amoureux de la langue d’oc ou non initié, on se laisse emporter dans ce monde de poésie, de partage et d’émotions.

Le public a passé une très belle soirée musicale.