Rodez : Emmaüs organise sa grande braderie solidaire, voici où et quand en profiter

Ce samedi, et depuis 74 ans, les Compagnons ouvrent les portes de leurs centres. L’occasion de dénicher des objets, de faire un beau geste mais également d’échanger avec les bénévoles.

C’est un jour très attendu pour les Compagnons qui préparent depuis plusieurs mois cet événement avec l’aide des bénévoles, une osmose parfaite pour satisfaire les habitués des salles de ventes et aussi les visiteurs qui se déplacent pour certains, de très loin. L’occasion de belles rencontres et de nombreux échanges entre ceux qui soutiennent ce mouvement de solidarité et les compagnons.

Depuis 74 ans, Emmaüs récupère, trie, répare toutes sortes de dons d’objets qui auraient pu partir dans les bennes déchets, une destination à éviter pour le bien de l’environnement.

Emmaüs a prouvé et prouve encore qu’une nouvelle vie est possible pour tous ces objets : les meubles peuvent être relookés par des créateurs et artistes de tous niveaux qui trouvent leur bonheur dans leurs détournements.

Économie circulaire

Ainsi, de futures créations sortent des salles Emmaüs. Du vêtement aux bibelots de la vaisselle au rayon bric-à-brac, des livres et des vêtements, tout y est pour se refaire une garde-robe, originale ou rétro, sans oublier les jouets qui font toujours la joie des enfants. L’économie circulaire prend tout son sens à Emmaüs, « des partenaires soutiennent nos actions en participant activement par des dons de matériels neufs : meubles, matelas… Après l’aérogommeuse, présentée l’année dernière, deux compagnons se réalisent à Emmaüs par une passion commune : ces deux menuisiers créés à la demande des petits meubles sur commande à partir de bois de récupération », explique Véronique, la directrice d’Emmaüs. Les visites aux salles de vente sont aussi l’occasion de se renseigner sur la possibilité de rejoindre le groupe de bénévoles qui s’investissent dans cette action de solidarité selon leurs disponibilités et leurs affinités.

Être bénévole à Emmaüs, c’est partager ses compétences et créer du lien avec les compagnes et compagnons des communautés Emmaüs, actuellement une trentaine sur les sites de Rodez et Villefranche-de-Rouergue, et également être acteurs de la solidarité locale, nationale et internationale.

Où et à quelle heure ?

Journée continue le samedi 5 août de 9 heures à 17 h 30 non-stop : L’accueil pour la grande vente du samedi 5 août sera assuré de 9 heures à 17 h 30, en journée continue aux salles de ventes 8, rue des Artisans à Bel-Air.

Les ouvertures de ces salles aux jours habituels sont : mercredi et jeudi après-midi et samedi toute la journée à Rodez, ainsi qu’à Villefranche-de-Rouergue le mercredi,, vendredi et samedi après-midi, avec un renouvellement continuel des objets présentés.