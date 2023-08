Vu du ciel. Votre été en Aveyron : Brousse-le-Château, "Plus beaux villages de France", les pieds dans l'eau

Bâtis sur un éperon rocheux, château et village de Brousse-le-Château, forment un admirable ensemble cerné par les eaux du Tarn et de l’Alrance. Le tout classé "Plus beaux villages de France". Suivez le guide.

Brousse-le-Château et son village médiéval sont classés "Plus beaux villages de France" depuis 1997. Alors que le château domine la vallée du Tarn, entre Albi et Millau, se mêlent les eaux du Tarn et de l’Alrance.

Les touristes affluent de plus en plus nombreux l'été. Centre Presse Aveyron - Jennifer Franco

Assurément, cette atypique commune du Sud-Aveyron vaut le détour car elle est l’une des cités qui témoigne de l’Histoire de France. Et ce n’est pas Josiane Malié, habitante de Brousse, éleveuse d’ovins, qui vous dira le contraire. Cette amoureuse d’histoire en connaît chaque miette.

Le chemin de ronde le plus long de l’Aveyron

Chaque pierre, chaque ruelle, chaque calade porte les vestiges de ce qu’elles ont traversé à travers les siècles. Certes, il faudra s’armer de souffle pour grimper sur les hauteurs jusqu’au château qui surplombe majestueusement le village, mais une fois que le visiteur s’engouffre dans les petites artères de la bourgade, il ne regrettera pas d’avoir crapahuté.

Le plus long chemin de Ronde de l'Aveyron. Centre Presse Aveyron - Jennifer Franco

"Brousse a été marquée par de nombreuses guerres et a vécu au rythme des périodes, des constructions, reconstructions et restaurations". Une fois garé, le badaud peut commencer son ascension par le pont Crouput datant de 1366, inscrit au titre des Monuments historiques, auquel l’ancien péage où l’on versait sa taxe de passage, est encore rattaché. "Il fallait payer pour passer l’Alrance".

L’histoire de Brousse qui signifie "broussaille" ou "bruyère" en occitan, débute au IXe siècle, et plus précisément en 864. Les seigneurs locaux ont rapidement compris que ce point de passage stratégique, notamment pour la traversée du Tarn, devait être protégé.

Dans le Sud-Aveyron, lorsqu'on arrive aux portes du château, une vue splendide s'ouvre. Centre Presse Aveyron - Jennifer Franco

À l’origine, quelques palissades de bois font office de construction fortifiée. Mais le château n’aura de cesse de se métamorphoser au cours des siècles. Après avoir appartenu aux comtes de Rouergue, de Toulouse et de Rodez, cet immense vaisseau, long de 150 m devint la propriété des Arpajon qui ont régné sur la forteresse du XIIIe au XVIIe siècles.

"L’une de ses particularités, c’est son authenticité, explique le régisseur du château. On a la chance d’avoir ici un monument qui a évolué sur pratiquement mille ans d’histoire. On retrouve différentes périodes. On est passé de la forteresse militaire au château d’habitation confortable. Rien n’a été reconstruit artificiellement. Le hasard et la chance lui ont permis de bien traverser les siècles". Depuis 2008, il est sous le giron de la municipalité.

Les Arpajon ont régné durant 500 ans

Dans le château, au fil de la visite, on découvrira au fur et à mesure, la tour du prisonnier, la tour de la princesse, le logis seigneurial, des officiers, la statue menhir de Crays dont les origines remontent à la préhistoire... "Il dispose aussi du chemin de ronde de 180 m, le plus long de l’Aveyron puisqu’il est sans interruption".

Les Arpajon ont régné sur Brousse-le-Château. Centre Presse Aveyron - Jennifer Franco

Au fil de la balade, se dévoilera sur votre chemin, une maison à colombages « datant d’Henri IV.» Au pied des remparts, s’étend le vieux village médiéval et ses toits de lauze, ainsi que l’église du XVe siècle, dédiée à Saint-Jacques-le-Majeur, et un bel oratoire qui domine le Tarn.

Chapelle romane appartenant à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem au XIIe siècle, en partie ruinée à la suite des guerres de religions, l’église fut reconstruite vers 1640, puis au XIXe siècle. De plus, ce lieu de prière était placé comme une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

À quelques encablures de l’église, la croix des "fous" porte le témoignage du pèlerinage pour implorer la guérison des maladies mentales qui s’opérait à travers un rituel d’intercession autour de ce même édifice.