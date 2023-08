Aveyron : deux automobilistes transportés en urgence absolue après un violent accident

Les deux voitures se sont percutées aux alentours de 16 h, sur la RD 840, au niveau de la zone du Plégat. Une troisième victime est à déplorer, conduite en urgence relative.

C'est un axe qui ne cesse de faire l'actualité ces derniers jours. Ce mercredi 2 août, un conducteur perdait la vie à Auzits sur la RD 840 reliant Decazeville à Rodez. Trois jours plus tard, ce samedi 5 août, une nouvelle fois, un grave accident de la route est à déplorer sur cette voie.

Deux blessés dans un état grave

Il est 16 h 08 lorsque les secours sont alertés, deux voitures sont entrées en collision à l'approche de Decazeville, sur cette RD 840, au niveau de la zone du Plégat. Trois blessés sont à déplorer, et deux d'entre eux sont dans un état grave. Il s'agit du conducteur du premier véhicule, âgé de 65 ans, et d'une passagère du second, âgée de 20 ans. La troisième victime, la conductrice du second véhicule, n'étant touchée que légèrement.

Ils seront par la suite transportés en urgence absolue vers le centre hospitalier de Decazeville. Lors de cette intervention - qui a impacté la circulation durant plusieurs heures dans le secteur - 17 pompiers ont été mobilisés, du centre de secours du Bassin, mais également de Montbazens, venus en renfort.