Fêtes, cinéma en plein air, festival, les bons plans pour sortir en Aveyron ce samedi 5 août

Voici une liste non-exhaustive des sorties et animations à faire ce samedi 5 août 2023 en Aveyron.

Arvieu.



Fêtes des Estivants : 14 h, jeux intervillages ; 19 h, concert avec les groupes Sors tes couverts, Blacklight, Taxi, Les Contretemps, Ac’Loustics, On naît pas bon mais on se marre, Madonnas du jeudi ; repas, bal avec DJ Arnaud by Discostar.

Belcastel.

Festival Belcastel en scène : représentations théâtrales, à 15 h 50, à 16 h 50, à 17 h 30 et à 20 h, place Fernand-Pouillon.

Bouillac.

Concours de belote à 20 h 30.

Camboulazet.

Fête à Versailles : marché gourmand, apéro-concert avec « Les Des Accordés », à 19 h.

Camjac.

Fête. Restauration rapide animée par les groupes « Duo la Purée » et « Podium Equinoxe ».

Campagnac.

Concert chansons nomades avec le duo Joël et Roberto Cano, à 21 h, à l’église de Canac.

Campuac. 14 h, course d’obstacles ; 20 h, apéro-concert avec « Z’uns et l’autre » et

« MRG moussaka » ; bal avec « Fly Night ».

Cantoin.

Championnat de France d’Endurance en Attelage, à 15 h. Départ face à la salle des fêtes.

La Capelle-Balaguier.

Marché gourmand.

La Capelle-Bleys.

Fête, vide-greniers, apéro concert avec Michel Bézelgues ; repas animé par le groupe « Aérodyms ».

Castanet.

Fête à Lardeyrolles ; représentation théâtrale avec la compagnie le théâtre à Moudre ; apéro musical avec le groupe « La Sourdoreille » ; 20h, repas ; bal avec Podium Events.

Espalion.

12ème édition de l’International de pétanquejusqu’à lundi.

Quine au jambon, à 20 h 30, au centre Francis-Poulenc.

Grand-Vabre.

Fête : 14h, concours de pétanque ; 19 h, animation avec la banda « La Pena del Sol » ; bal avec DJ Malt 3.

Livinhac-le-Haut.

Concert jazz avec le groupe « Baisé Volé », à 21 h, sur la place du 14 juin.

Manhac.

Fête d’été, randonnée nocturne, à 19 h 30, départ de la salle des fêtes.

Montrozier.

Dans le cadre du festival des Balades musicales, concert itinérant, à 18 h 30. Rendez-vous devant l’église de Montrozier.

Mouret.

Fête du Grand Mas, animation avec le groupe « Gratt-de-la-Patte.

Le Nayrac.

Fête de la Saint-Etienne : 20 h 30, apéro concert avec les groupes « Lol » et « Money jungle ».

Pont-de-Salars.

Cinéma en plein air : pojection du film « Pour l’honneur », à 21 h 30, salle des fêtes de Camboulas.

Réquista.

Fête de Lincou à 14 h 30, concours de pétanque ; 19 h, bodéga ; apéro concert animé par le groupe « Duo Nivo » suivi de la discomobile « Req’Animation ».

Rieupeyroux.

Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron ; 8 h 30, randonnée ; 9 h, marché des producteurs de pays ; 12 h, repas ; exposition de tracteurs et voitures anciens.

Rignac.

Fête : 13 heures, concours de pétanque ; marché de producteurs animé par les groupes « Couleur café » et « Les Fines Gueules » suivi d’un bal avec Media Laser.

Saint-Chély-d’Aubrac.

Concert avec Philippe Vialard, à 21 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Geniez-d’Olt.

Fête de la rive droite : 14 h 30, concours de pétanque en doublette ; jeux divers ; 19 h 30, apéro concert avec le groupe « Berzinc » ; retraite aux flambeaux ; bal avec « Podium Multilights ».

Saint-Laurent-de-Lévézou.

Fête : 15 h, concours de pétanque en doublettes ; concert avec « Melo & Ju », « Dézakorleon » suivi du DJ Manon B.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30, à Orlhaguet.

Fêtes musicales de l’Aubrac : concert de musique de chambre, à 18 h 30, à la Grange de l’Albaret.

Salles-la-Source.

Concert avec Leila Duclos, à 18 h 30, à la grange de Billorgues.

Marché gourmand à 19 h, sur la place du Griffoul.

Tauriac-de-Naucelle.

Fête et Détours de la lumière ; concert avec « Bonga » à la halte Paul-Bodin.

Toulonjac.

Festival « Les rencontres musicales de Toulonjac », musique classique et jazz.

Valady.

Marché des producteurs de pays. De 18 h 30 à 23 h à Fijaguet.

Villefranche-de-Rouergue.

Braderie en bastide de 9 h à 19h, dans les rues principales.

23e édition du festival en Bastides ; 14 h 30, 15 h 45, 17 h, 18 h, 21 h 30, soirées théâtrales, cirque.