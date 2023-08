Feux de forêt : ces départements à risque que vous pourriez traverser ce week-end sur la route des vacances

Un département est en alerte maximale, 3 sont en risque "très élevé" et 16 sont en vigilance jaune ce samedi.

Une attention toute particulière est adressée à 20 départements du sud de la France, placés à risque par la météo des forêts, le nouvel outil mis à disposition par Météo France. Il est impératif de faire attention à ses gestes en traversant ces territoires où le risque de feux de forêt est important.

Les Bouches-du-Rhône sont en alerte maximale, vendredi 4 et samedi 5 août 2023. Trois départements sont aussi en risque "très élevé" ce samedi : le Gard, le Vaucluse et le Var. Enfin, 16 départements présentent un risque "modéré" et sont en vigilance jaune : la Dordogne, le Gers, le Lot, la Haute-Garonne, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.

Prudence dans ces 20 départements ce samedi 5 août 2023. Capture - Météo France

Les bons réflexes, même dans les départements à faible risque

Météo France rappelle que la météo des forêts n'informe pas sur les incendies en cours, et encore moins à venir. L'outil a pour vocation d'indiquer "un niveau de danger de feux de forêt établi à partir des prévisions météorologiques et l'état de sécheresse de la végétation".

Il faudra être d'autant plus responsable de ses gestes que ce samedi est classé noir sur les routes par Bison Futé. De très nombreux vacanciers vont traverser ces départements qui affichent un risque élevé.

Même dans les territoires où le risque est faible, certains réflexes sont essentiels pour ne pas être à l'origine d'un départ de feu :

jeter son mégot dans un cendrier et ne pas fumer en forêt

organiser son barbecue sur une terrasse et loin de la végétation qui peut s'enflammer

réaliser ses travaux loin de la pelouse et des herbes sèches

stocker ses matériaux et produits inflammables dans un abri fermé, éloigné de son habitation

.