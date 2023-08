Incendie dans les Pyrénées-Orientales : 42 hectares détruits, 180 pompiers sur place, le point sur la situation

Depuis 1 heure du matin, l'incendie a fait partir en fumée 42 hectares dans les Pyrénées-Orientales.

Un important feu de forêt est en cours dans les Pyrénées-Orientales, il s'est déclaré vers 1 heure du matin dans la nuit de jeudi 3 à vendredi 4 août 2023 sur la commune d'Ille-sur-Têt, à l'ouest de Perpignan.

180 pompiers étaient toujours à l'œuvre à 7 heures avec de nombreux moyens terrestres et aériens. L'incendie a ravagé 42 hectares jusqu'ici. Fort heureusement, le sinistre ne fait aucune victime jusqu'à présent et les pompiers annoncent qu'il n'y a pas de point sensible menacé. L'origine du feu reste inconnu.

Aux alentours de 8 heures, les secours ont annoncé que le feu était circonscrit. Un très long travail de noyage commence à présent.

Conditions météo défavorables

Le combat contre les flammes est encore loin d'être terminé. Ce vendredi, les Pyrénées-Orientales sont en vigilance jaune au risque de feux de forêt en raison des conditions météorologiques défavorables.

Plusieurs départements voisins en Occitanie sont en vigilance jaune : l'Aude, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn, l'Aveyron et le Gard. L'Hérault est en orange. L'alerte maximale est donnée dans les Bouches-du-Rhône.