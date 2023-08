Ce vendredi 4 août, plusieurs départs de feux touchent le Sud de la France, notamment les Pyrénées-Orientales et la frontière espagnole.

Des départs de feu sont signalés dans les Pyrénées-Orientales et à la frontière espagnole, ce vendredi 4 août en début de soirée. Les sapeurs-pompiers sont pleinement mobilisés avec le concours de la flotte aérienne de la Sécurité civile.

Cerbère en France et Portbou en Espagne touchées

Notamment, près de la frontière entre la France et l'Espagne, sur la commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales). Mais aussi, du côté espagnol, à Portbou (une commune du Nord de la Catalogne).

Les premières images du feu de Portbou, à la frontière franco-espagnole. Les sapeurs-pompiers français sont engagés. Le village est directement menacé par l’incendie. pic.twitter.com/zhWcHh1TBw — Feux de Forêt (@FeuxdeForet_FR) August 4, 2023

Evitez les secteurs concernés

Les secours demandent de ne pas encombrer les numéros d’urgence et d'éviter les secteurs concernés.

Le point à 20 h 15

L'incendie est toujours en cours. 150 hectares ont été brûlés, 700 sont menacés. 52 équipes de pompiers espagnols sont mobilisées, ainsi que 40 sapeurs-pompiers français. Deux hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés. Près de 500 personnes sont confinées.

Intervention en cours sur un "feu de végétations" au niveau de la frontière entre Cerbère et Portbou en Espagne.



\u26a0\ufe0f Évitez la zone d'intervention \u26a0\ufe0f

\u26a0\ufe0f Libérez l'accès aux secours \u26a0\ufe0f

\u26a0\ufe0f Ne cédez pas à la curiosité \u26a0\ufe0f



D'importants moyens sont mobilisés sur les lieux \ud83d\ude92\ud83d\ude92\ud83d\ude92 pic.twitter.com/b8lRkQ87rj — SDIS 66 (@SDIS66) August 4, 2023

Le point à 19 h 40

\ud83d\udd34 Point de situation à 19h15 : #FDF commune de #Portbou [Espagne] à proximité de #Cerbère [Pyrénées-Orientales-66]



\ud83d\udc49 L'incendie est toujours en cours.



\ud83c\udf33 50 hectares ont été brûlés, 700 sont menacés.



\ud83d\ude92 33 équipes de pompiers espagnols sont mobilisées, ainsi que 40… pic.twitter.com/ddVmY92D4P — Association Prévention et Signalement de FDF (@SignalementFdf) August 4, 2023

L'incendie est toujours en cours. 50 hectares ont été brûlés, 700 sont menacés. 33 équipes de pompiers espagnols sont mobilisées, ainsi que 40 sapeurs-pompiers français. 4 hélicoptères bombardiers d'eau sont engagés. Près de 500 personnes sont confinées.

Le village de Portbou menacé

Les premières images du feu de Portbou, à la frontière franco-espagnole ont été publiés ce vendredi en fin d'après-midi. Le village est directement menacé par l’incendie.

\ud83d\udd34 Plusieurs départs de feu signalés dans les Pyrénées-Orientales. Les sapeurs-pompiers du @SDIS66 sont pleinement mobilisés, avec le concours de la flotte aérienne de la Sécurité civile.

N’encombrez pas les numéros d’urgence et évitez les secteurs concernés. pic.twitter.com/fz1uk6gxMq — Feux de Forêt (@FeuxdeForet_FR) August 4, 2023

A 18 h 30, concernant l'incendie de Portbou, 10 hectares avaient déjà brûlé, 700 sont menacés. Vingt-trois équipes de pompiers espagnols sont mobilisées, ainsi que vingt soldats du feu français. De même, six moyens aériens sont mobilisés.

Si no ho dic, rebento. Es desconeix la causa del foc, però vaig a córrer o caminar cada dia aquí a Portbou l'estiu i veig cotxes que aixequen la tanca forestal que impedeix l'accés a les pistes i també un munt de furgos i caravanes fent poc amb els càmping gas

Vídeo Tomàs Gasull pic.twitter.com/jMafTeS7PG — Ramon Iglesias (@RamonIglesias68) August 4, 2023

Comme l'explique L'Indépendant, "l'épisode de tramontane enregistré ce vendredi 4 août est pour l'instant le plus fort depuis le début de l'été 2023. Avec des rafales de vent entre 70 à 90 km/h".

Le vent, qui, ont le sait reste le pire ennemi des soldats du feu.

Risque exceptionnel ce samedi 5 août

Comme le rappelle ce vendredi soir, la préfecture des Pyrénées-Orientales, le risque incendie est annoncé "exceptionnel pour les zones des Corbieres et du Roussillon ; "élevé" pour les zones des Aspres et des Alberes ; et, enfin, "modéré" pour les autres zones.