Villefranche-de-Rouergue. Le Labyrinthe Musical se poursuit jusqu’à la fin du mois

Après le très beau concert d’ouverture du 19 juillet de l’Ensemble Barque de Toulouse, le Labyrinthe Musical en Rouergue se poursuit jusqu’à la fin du mois à Villefranche-de-Rouergue et un concert à Bournazel (le 11 août).

Rendez-vous ce mardi 8 Août à 16h00 à la Manufacture, Place Bernard Lhez, pour "Sculpture sur parchemins", une conférence de Matéo Cremades, artisan créateur et musicien sur la renaissance d’un savoir-faire d’exception rare et ancien.

Le lendemain, mercredi 9 Août à 17h00, Eglise des Augustins et à 20h30, Chapelle des Pénitents Noirs : concert "Nos esprits libres et contents" avec l’Ensemble Parchemins. Matéo Cremades à la guitare baroque et chant Nathalie Ferron au chant interprètent chansons, airs et pièces instrumentales pour voix et guitare baroque issus des répertoires populaires et savants de l’Italie et de la France du 17ème siècle (Tarif 10€/Réduit réduit 6€/ Gratuit – 25 ans).

Projection

- Jeudi 10 août à 18h00 au Vox, séance exceptionnelle en partenariat avec le propriétaire du cinéma Gwen Barthelemi : projection du film "Les Indes Galantes" de Philippe Beziat. Une plongée documentaire dans l’aventure des Indes Galantes à l’Opéra Bastille. Elle sera précédée d’une démonstration de danse par la Cie "Fêtes Baroques" (Tarif unique : 5 €).

Concert au château de Bournazel

-Vendredi 11 Août à 19h30 au Château de Bournazel : Concert dansé "La jeune Iris ou les plus belles entrées de ballet du répertoire baroque" avec Chrystelle Arcelin et Clarine Lancier, danseuses de la Compagnie "Fêtes Baroques" et Marouan Mankar-Bennis, claveciniste. Il sera précédé d’une déambulation en costumes dans la cour et le jardin du Château, ainsi qu’un rendu du stage de danse baroque (Tarif 15€).

-Samedi 12 aout à 18h30, Chapelle des Pénitents Noirs – Villefranche-de-Rouergue : Trio Lo Recaliu. Chants polyphoniques occitans recueillis au début du 20 éme siècle avec Isabelle Bourguetou, Mickael Courdesses et Christian Sépulcre (Tarif : 10€ /Tarif réduit : 6€).

Concert aux Pénitents Noirs

-Samedi 12 août, à 20h30 (à noter un changement). Le concert aura lieu aux Pénitents Noirs et non à l’Eglise des Augustins : "Jeux d’amour" avec l’Ensemble L’Aubade et 6 instrumentistes : chants d’Amour, sous différentes formes et manifestations racontés par les gens du pays mais aussi par les poètes au langage savant et raffiné.

Musique écrite et musique de tradition orale se mélangent et interagissent pour proposer une expérience unique dans le paysage musical actuel (Tarif : 20 € /Tarif réduit : 12 €).

Concert de clôture

Il aura lieu mercredi 23 Août à 20h30 à l’Eglise des Augustins. "La Main Harmonique" direction Fréderic Betous est un kaléidoscope de polyphonies caractéristiques de la renaissance musicale et du premier baroque en France (Tarif : 20€/ Tarif : 12 €/ Gratuit moins de 25 ans) .

Billetterie : Office du Tourisme- 05 36 20 00 et sur place les jours des concerts.