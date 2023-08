Accident en Aveyron : une femme à moto héliportée après une sortie de route

C'est sur la RD 987, entre Saint-Come-d'Olt et Salgues que l'accident s'est produit ce dimanche 6 août.

Une perte de contrôle. C'est visiblement ce qui serait la cause d'une sortie de route de la part d'une motarde, ce dimanche 6 août 2023.

La pilote circule alors commune de Saint-Côme-d'Olt lorsque l'accident se produit. Plus précisément sur la RD 987, plus connue sous le nom de route de l'Estive, entre le village de Saint-Côme et Salgues.

Transportée en urgence vers Rodez

Les secours sont alertés à 13 h 44, et sur place, ce sont les pompiers du centre de secours du Nord-Aveyron, basés tout près, à Boralde, qui interviennent. Ils seront épaulés par l'hélicoptère du Samu, appelé en renfort pour héliporter la victime vers l'hôpital de Rodez.

Le pronostic vital n'est pas engagé pour la pilote, mais elle souffre tout de même de blessures "assez sévères", de l'aveu des pompiers.