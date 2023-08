Un concert médiéval comme sur le chemin de Saint-Jacques

Vendredi 18 août à 21 h, à l’église de Saint-Roch à la Vinzelle, un concert médiéval "Nouveaux chemin de Compostelle" aura lieu avec Dominique Metzlè et des musique et chants des pèlerins au XIIe siècle vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Aymeri Picaud, moine poitevin du XIIe siècle, rédige un opuscule appelé "Livre du Pèlerin", véritable guide touristique à l’intention des hommes et des femmes désireux d’effectuer le chemin vers Compostelle. Cet ouvrage nous mène d’étape en étape, mettant le lecteur en garde contre brigands et rançonneurs, citant les rivières dont l’eau est saine, décrivant les caractères des habitants, indiquant les reliques des saints qu’il faut vénérer… Chaque lieu traversé résonnera des sonorités jacquaires appropriées. Musiques essentiellement tirées du "Codex Calixtinus", tantôt festives, contemplatives ou dévotionnelles, elles contribueront à la convergence spirituelle vers Saint-Jacques. Tarifs : 12 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 06 87 04 99 08 Site : www.pandore-prod.fr. Avec le soutien de l’association Les Amis de la Vinzelle.