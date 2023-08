Résistantes 2023 : quand la lutte du Larzac inspire les anti-bassines

Lors des Résistantes 2023, ce festival des luttes qui a lieu sur le Larzac jusqu'à ce dimanche 6 août, la Confédération paysanne et Bassines non merci ont fignolé l'organisation de leur "convoi de l'eau".

50 ans après l'image des brebis montant à Paris pour défendre les paysans aveyronnais, voici celle des vélos et tracteurs manifestant contre les méga-bassines.

"On s'inspire de la marche du Larzac", confie Anne-Morwenn Pastier, l'une des organisatrices, lors d'un point presse organisé au cœur des Résistantes, un festival militant des luttes. "Et c'est assez énorme de se retrouver ici", glisse en souriant Laurence Marandola, de la Confédération paysanne.

Au complet

La Confédération paysanne et le collectif Bassines non merci planifient un "convoi de l'eau", suite à la violente mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, en mars dernier, et à la dissolution des Soulèvements de la terre. Ce cortège, constitué uniquement de manifestants à vélo et en tracteur, se déroulera du vendredi 18 au dimanche 27 août. Il partira de Lezay, à côté de Sainte-Soline, et rejoindra Orléans le 25 août avant de remonter jusqu'à Paris, le lendemain, en train ou en navette.

"On a fermé les inscriptions ce vendredi, se réjouit Anne-Morwenn Pastier, de Bassines non merci. Il y aura une quinzaine de tracteurs et entre 500 et 1000 vélos." Pas plus : pour des raisons de sécurité.

"On affiche complet alors qu'on est à deux semaines de l'événement, enchérit Julien Leguet, lui aussi membre du collectif. Ça montre que les questions autour de l'eau mobilisent très fortement."

Un moratoire sur les projets de méga-bassine

Avec cette mobilisation, les organisateurs comptent demander une suspension immédiate de tout projet et construction de méga-bassine. "Ce n'est que comme cela qu'il y aura de l'apaisement, estime Julien Leguet. Et on ne fait pas un bras d'honneur : on monte à la capitale, c'est une dernière chance que l'on offre." "On tend la main, on appelle au dialogue, ajoute Laurence Marandola, de la Confédération paysanne. Et c'est peut-être la dernière fois qu'on le pourra."

Les militants souhaitent une mobilisation pacifiste, loin des images de lacrymos, de véhicules de gendarmerie incendiés et de blessés à Sainte-Soline. "On refusera les affrontements, promet Julien Leguet. Nous serons comme l'eau : nous éviterons tous les barrages."

"Il s'agit d'élargir la thématique de l'eau."

Concrètement, plusieurs étapes sont prévues tout au long de ce parcours de 300 kilomètres. Elles seront rythmées par des tables rondes et des conférences. "Il s'agit d'élargir la thématique de l'eau", poursuit Julien Leguet. Le nucléaire, l'élevage, l'artificialisation des terres... Un panel de sujets seront débattus. "On veut aussi mettre en lumière tous ceux qui résistent localement", ajoute le militant.

Un premier temps fort est prévu à Orléans, où les organisateurs vont demander un rendez-vous avec les équipes de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui finance les projets de méga-bassines actuels. Le second temps fort sera évidemment celui de Paris. Tous sont invités à se joindre à ces deux événements, ainsi qu'au départ du convoi.

Si les inscriptions sont complètes, les militants espèrent rencontrer, en chemin, le plus de monde possible. "Quand la marche du Larzac s'est mise en route, il y a eu un formidable accueil. Comment cela va-t-il se passer pour nous", demande Julien Leguet en souriant, visiblement impatient de le découvrir.