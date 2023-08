Espalion. Artisanat et musique au programme de ce vendredi

Le Biobab vous propose une belle rencontre avec un artisan et un musicien ce vendredi 11 août à partir de 17h30.

Rencontre avec Julien Cavaillé, tourneur sur bois : artisan et créateur d’objets en bois originaux, Julien est un transmetteur de passion. C’est avec plaisir qu’il échangera avec vous à l’occasion du vernissage de ses dernières créations qui seront fraichement arrivées dans l’espace "exposition" du Biobab.

Un concert avec Phil Riza

Au cours des dernières années, Phil Riza a parcouru le monde entier, offrant son "Picking style sauvage" aux australiens, américains, japonais et même jusqu’en Inde. Sur la route toute l’année avec pour seul but le jeu, le rock’n’roll partout et à tout le monde, il se produit en solo ou avec accompagnement.

La musique de Phil est un voyage généreux et frénétique dans l’univers rock’n’roll des années 40 aux années 60. Sa musique est un délicieux mélange de rockabilly, swing, country et rythme & blues.

Pour en savoir plus : Phil Riza : phil-riza.com Le Biobab : 07 52 05 66 72 www.facebook.com/LeBiobab