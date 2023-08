Balades, pétanque, concerts... Où sortir ce mardi 8 août en Aveyron ?

Voici quelques idées de sorties pour agrémenter votre 8 août.

Bouillac.

- Concours de belote, à 20 h 30.

Bournazel.

- Concert de musique classique avec Olga Pashchenko, à 20 h au château.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée de 14 h à 18 h.

Calmont.

- Visite guidée « ces gars-là vous racontent Calmont de Plantcage », à 10 h.

Camboulazet.

- Fête & Détours de la Lumière ; concert et cinéma en plein air, à Versailles.

Causse-et-Diège.

- Visite guidée du laboratoire Nutergia, à 10 h 30.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Concert « jeunes talents » avec Gianfranco Garofalo et Larisa Strelnikova, à 18 h 30 à l’église.

Cransac.

- Visite guidée du musée les mémoires de Cransac, à 15 h 30. Rendez-vous à l’office de tourisme.

- Nuits des étoiles avec l’association Rock Astres,

Cruéjouls.

- Concours de pétanque, à 20 h sur la place de l’église.

Entraygues-sur-Truyère.

- Marché d’artisanat d’art de 10h à 19h ; jeux divers à 17 h ; exposition de véhicules anciens.

Spectacle avec Yves le conteur à 21h, sur la place de la République.

Espalion.

- Opération « Yaka’Venir à Espalion » ; jeux en bois traditionnels, de 14 h à 18 h. au jardin de l’Europe.

- Concert avec le « Duo Vermeil », à 18 h. à la chapelle des Pénitents.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée « Nos campagnes autrefois », de 14 h à 19 h.

Laguiole.

- Foire ; concours de chevaux de trait, à 9 h sur la place du foirail neuf.

- Concert de musique baroque, à 18 h à l’église du Fort.

Laissac.

- Marché d’été ; animation avec le groupe « Piano Bohême », de 8 h à 12 h.

- Visites guidées du marché aux bestiaux à 7 h 45, à 8 h et à 8 h 15.

Mayran.

- Concours de belote, à 21 h à la salle des Janenques.

Saint-Amans-des-Cots.

- Concert avec le groupe « Bricx & Dric », à 21 h sur la place de l’église.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Visite commentée du village, tous les mardis et jeudis jusqu’au 31 août à 17 h. Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Brocante et vide-greniers de 7 h à 17 h sur le foirail.

Saint-Hippolyte.

- Concours de pétanque à 20 h.

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30 à Orlhaguet.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h. sur la place du village.

Salmiech.

- Ouverture du musée du Charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Salvetat-Peyralès (La).

- Concours de tarot, à 21 h à la salle des fêtes.

Taussac.

- Visite de la Maison du Bois de 14 h à 18 h.

Villefranche-de-Rouergue.

- Festival Le Labyrinthe musical en Rouergue ; conférence intitulée « Sculpture sur parchemins : renaissance d’un savoir-faire d’exception rare et ancien », à 16 h à la Manufacture.