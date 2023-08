Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Henry-Noël Ferraton dédicace son roman "Moi, c’est l’autre"

Profitant de la saison estivale, Henry-Noël Ferraton est venu récemment, une nouvelle fois, à la Maison de la presse, dédicacer son dernier roman, "Moi, c’est l’autre". Très attaché à l’Auvergne et au Cantal où il a passé sa vie, il profite de sa retraite pour se consacrer à ses passions : la généalogie et l’histoire locale.

Aujourd’hui, il présente à ses lecteurs son roman qui relate l’histoire de la maison Riquier : une boucherie familiale transmise de père en fils depuis plusieurs générations. Maurice, l’actuel boucher et sa femme la Bernarde ont déjà trois filles quand survient une nouvelle naissance. Ils espéraient un fils, ils auront des jumeaux : un fils pour leur plus grande joie, mais aussi une fille qui sera prénommée Claude. Elle sera l’Autre pour sa mère qui lui refuse toute affection, toute tendresse pour se consacrer à Bruno, ce fils tant désiré. "Je suis en permanence sous la dépendance d’une mère tyrannique dont j’ai fini par comprendre que non seulement, elle ne m’aimait pas, mais qu’elle n’a jamais accepté ma naissance. Déjà mère de trois filles, alors qu’elle appelle de tous ses vœux un héritier mâle, voilà que j’arrive jumelle avec un garçon. Je suis l’enfant de trop, celui dont elle aurait souhaité se débarrasser pour consacrer tout son amour à son fils."

Claude raconte sa vie d’enfant rejetée, mais surtout son incapacité à aimer, son manque de confiance en elle, dus au dénigrement, aux souffrances que lui font subir ses parents et en particulier sa mère.

"Terrible ostracisme que votre fille n’a jamais pu comprendre, elle n’a pas demandé à venir au monde, elle n’a pas choisi d’être une fille et, dès sa naissance, vous le lui avez reproché. Pire, vous avez ouvertement privilégié Bruno en créant entre les jumeaux une différence d’éducation qui a engendré ce mal-être de Claude."

Saura-t-elle trouver la voie vers une vie de femme épanouie ?