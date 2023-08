Rodelle. La commune parfait sa communication

La commune de Rodelle, d’une superficie de 5 343 hectares, est l’une des plus vastes du département de l’Aveyron. Elle s’étend du Sud au Nord sur environ 20 km, des limites de Rodez-Agglomération (Sébazac-Concourès) jusqu’aux limites de Sébrazac-Villecomtal, avec une multitude de hameaux dispersés (Lagnac, Les Escabrins-Lédénac, Maymac, La Coste, La Salesse, Fijaguet, Gervais-Gandalou, et deux grands villages Bezonnes et St-Julien-de-Rodelle).

La municipalité a, ces dernières années, cherché à assurer la meilleure communication possible avec les habitants de son territoire, en rénovant son site internet (plus réactif, mieux organisé) et en communiquant sur Facebook et l’application PanneauxPocket.

Cette année, deux panneaux d’information ont été installés aux points stratégiques de la commune, à Bezonnes et à St-Julien-de-Rodelle. Ils donnent des informations en temps réel sur le secteur nord et le secteur sud de la commune, notamment les alertes météo (orages, canicule…), les coupures d’eau ou d’électricité, les fermetures de routes, les informations municipales et, surtout, ils permettront aux 25 associations de mieux faire connaître les animations et évènements qu’elles proposent.