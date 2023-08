Sénergues. L’accueil de jour Les Myosotis en visite chez Jean-Bernard Fayel

Dans le cadre de ses animations régulières cette structure basée à Saint-Cyprien-sur-Dourdou, commune de Conques-en-Rouergue, qui accueille en journée depuis 10 ans des personnes souffrantes de la maladie d’Alzheimer est venue rendre visite à Jean-Bernard Fayel agriculteur à Lestaral de Sénergues. Il est surtout apiculteur multirécompensé au niveau départemental et national. Accompagnés par Cathy Viargues et Brigitte Fualdès huit accueillis sont venus ce mercredi 2 août découvrir ou approfondir leurs connaissances apicoles.

Pour commencer Jean-Bernard a présenté les différents types de ruches utilisées dans le passé, la ruche trouée dans un tronc d’arbre, le "bournhou", la ruche en paille et aujourd’hui la ruche moderne. Avec pédagogie il explique ensuite la vie de la ruche, la naissance de la reine, sa nourriture à base de gelée Royale, sa fécondation par les faux-bourdons, la naissance d’une colonie ou d’un essaim et le rôle de chaque groupe d’abeilles à l’intérieur de la ruche, comment on multiplie les essaims etc…

Par un habile jeu de questions réponses il captive son auditoire en demandant par exemple d’où provient le miel ? Tout le monde répond le pollen. Faux, car il provient du nectar des fleurs patiemment récolté par les butineuses. Ce nectar ramené à la ruche contient 70 % de taux d’humidité. Il va être ventilé par les abeilles pour le ramener à un taux de 17 % et devenir le miel. C’est un auditoire captivé par Jean-Bernard, intarissable sur la vie des abeilles, qui a écouté avec attention cette très intéressante présentation. Pour terminer cette agréable rencontre animateur et participants se sont retrouvés autour d’un pastis cuit au four à bois de Jean-Bernard par son ami Claude Mas d’Espeyrac.