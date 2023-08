Saint-Amans-des-Cots. Le concert a enchanté l’auditoire

Rameau, Beethoven, Khatchatourian, Pärt, Dvoràk… ont célébré les chants des oiseaux dans l’église de Saint-Amans-des-Côts. Installés au centre de l’église et entourés de spectateurs, les artistes Hitomi Ue, Guilhem Maynier, Benoît Flaujac, Jérémy Peret, Lucie Leke, Samuel Bricault et Raphaël Stefanica ont fait vibrer de-ci et de-là les murs de l’église aux sons de leur piano, guitares, violon, violoncelle, flûte et clarinette. Ce concert immersif a transporté le public dans un merveilleux paysage sonore, ne cessant de le surprendre par des pièces proposées dans des versions inédites (comme le premier mouvement de la Symphonie Pastorale de Beethoven qui a ouvert le concert, réarrangé pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et deux guitares) et par des interludes joués aux 4 coins de l’église. Ce concert "Interlude aux oiseaux" était le troisième concert du festival Opus 12, organisé par l’association Les Murs ont des Oreilles.

Ce festival qui s’est déroulé sur la semaine a débuté par une randonnée-musicale au Puy de Montabès, puis un concert sur le parvis de l’église de La Capelle. Il s’est conclu en beauté au Domaine de Méjanassère à Entraygues par une soirée festive "entre Lot, Truyère et Amazone".