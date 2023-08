L'été avec les pompiers aveyronnais : Nicolas Muret, l'opérateur qui vous guide avant l'arrivée des secours

En tant que chef de salle opérateur, Nicolas Muret réceptionne tous vos appels et engage les secours dans l’ensemble du département. Un rôle de gestion primordial des effectifs de l’Aveyron qui vous protègent.

Les sapeurs-pompiers de l’Aveyron réalisent environ 15 000 interventions par an. Chacun de vos appels arrive aux oreilles de Nicolas Muret, chef de salle au Codis, ou de ses collègues opérateurs, depuis le centre de traitement de l’alerte. Un rôle primordial qui permet de coordonner les actions des pompiers dans l’ensemble de l’Aveyron.

Dès qu’un appel est réceptionné, la mission première de l’adjudant-chef est de localiser la personne à l’autre bout du fil. Une information qui n’est pas toujours facile de fournir quand on est dans la nature, sur l’autoroute, ou quand on est un touriste. "Si ça arrive, on a un système de géolocalisation en rentrant le numéro de téléphone de la personne… avec plus ou moins de précision, mais c’est quand même une aide très importante pour nous". L’adjudant-chef Nicolas Muret doit connaître la commune ou le secteur de l’appel en priorité puis l’adresse si cela est possible, "et ensuite éventuellement la pathologie ou le sinistre auquel on va être confronté".

Les écrans recouvrent le bureau de Nicolas Muret et le centre de traitement de l’alerte, afin de remplir les fiches de renseignements, jeter un œil sur la carte du département qui localise l’appel, celle qui identifie les centres de secours les plus proches, et celle qui répertorie les moyens des pompiers actuellement disponibles. Le tout en gérant aussi la personne au bout du fil, qui parfois peut être prise de panique. "Que ce soit pour un malaise, un accident, un incendie… Dans la panique, les gens parlent et parlent, et ne nous écoutent pas. C’est à nous de prendre le dessus en leur disant de répondre uniquement à nos questions". Il faut garder la tête froide jusqu’à connaître la nature du sinistre et ensuite engager les secours le plus rapidement possible. "Dès que c’est fait, on commence à demander des renseignements supplémentaires. On informe la personne que l’aide est en route, elle peut souffler un coup et nous raconter plus précisément ce qu’il se passe".

Toutes les journées ne sont pas de tout repos. "Pour l’instant, cet été est relativement calme. Mais l’an passé, durant l’incendie de Mostuéjouls, on avait reçu 1 000 appels sur une seule journée", se souvient Nicolas Muret.

"Il faut la connaissance du terrain"

Nicolas Muret est chef de salle au centre de traitement d’alerte depuis 2017 à Rodez, après 12 ans d’intervention à Saint-Affrique et 13 ans à Millau. "Sur ce poste, il faut la connaissance du terrain. Quand on engage les secours, on a l’image de l’intervention dans notre tête. L’anticipation, c’est très important".

Tout en effectuant un travail de gestion des effectifs. "On a un logiciel qui s’appelle Artemis. Si on a une grosse intervention, il va nous chercher les moyens les plus proches. Mais, et c’est tout le rôle du chef de salle, il ne faudrait pas désarmer tout le secteur au cas où il y aurait d’autres interventions. Donc on va aller chercher des véhicules et du personnel un peu plus loin. Tout ça, c’est l’humain qui le gère, ce n’est pas la machine".

Des Alpes-Maritimes au Canada

L’adjudant-chef n’a pas abandonné le terrain pour autant, en tant qu’ancien chef de section "sauvetage et déblaiement", appelé USAR, de 2007 à 2022. Nicolas Muret intervenait "pour tout ce qui est effondrement, tremblement de terre, sauvetage d’animaux…" L’unité enregistre une vingtaine d’interventions par an, principalement à l’étranger.

En Aveyron, Nicolas Muret fait partie des rares experts en risque bâtimentaire pour évaluer la structure d’un habitat, en cas de mouvement de terrain. Des compétences qui l’ont conduit en 2020 dans les vallées des Alpes-Maritimes, touchées par les inondations meurtrières de la tempête Alex. "Les dégâts étaient vraiment très, très impressionnants. Il faut le voir pour le croire. Le cours d’eau, la Vésubie, qui faisait six mètres de large, était passé à 550 mètres de large, et a donc tout balayé sur son passage".

Toujours volontaire pour repartir sur le terrain, Nicolas Muret est rentré fin juillet du Canada, en proie à des feux géants depuis plusieurs mois. Il a fait partie des volontaire partis pour une mission de 23 jours, en tant que chef d’équipe. "Je ne suis jamais allé au travail en marche arrière, en 33 ans de service. Si demain il faut repartir, je postule !"