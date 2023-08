Onet-le-Château : le magasin "La Foir'Fouille" baisse le rideau !

L'enseigne a été placée en liquidation judiciaire et laisse plusieurs salariés dans l'expectative. Ses portes étaient closes ce mardi.

Portes closes. La surprise fut totale ce mardi pour de nombreux clients habitués de la Foir'Fouille, située à Onet-le-Château. L'enseigne dans laquelle on trouve de tout a baissé le rideau, du jour au lendemain. Selon nos informations, elle a été placée en liquidation judiciaire et se retrouve donc aujourd'hui fermée, laissant plusieurs de ses salariés dans l'expectative. Nous n'avons pu joindre la direction de l'enseigne castonétoise ce mardi pour obtenir plus d'amples informations.

Qu'adviendra-t-il ainsi dans l'avenir du commerce que les Grands Ruthénois semblaient pourtant apprécier ? Selon plusieurs sources, celui-ci pourrait trouver un repreneur. Et ainsi rouvrir ses portes. Dans cette hypothèse, impossible en revanche de connaître la durée de fermeture. Rien n'a filtré également sur un possible reclassement, ou pas, des salariés.

Installée depuis 2010 à Onet-le-Château

La Foir'Fouille était présente depuis 2010 à Onet-le-Château, où elle s'était installée à proximité de la rocade de Rodez, en face du Super U. Ameublement, décoration, ustensiles de cuisine... En quelques années, l'enseigne a attiré une large clientèle et son gérant se félicitait à l'époque d'avoir obtenu un local "parmi les 10 plus grands de France". L'histoire n'aura pas duré. À l’instar de la Foir'Fouille à Villefranche-de-Rouergue qui avait, elle, fermé ses portes en 2019. L'enseigne compte encore un magasin en Aveyron, à Millau.