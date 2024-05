Aveyron : le bar-restaurant le "Saint Sat’" bientôt labellisé bistrot de pays ?

Le bar-restaurant est dans l'attente de validation d'un audit pour acquérir le label "bistrot de pays", qui récompense les établissements excentrés avec une cuisine gourmande et aux prix attractifs !

En septembre dernier, plus de 430 dîners étaient servis pour la pendaison de crémaillère du "Saint Sat’". Le succès de cette soirée couronnait une formidable aventure entre la municipalité de Saint-Saturnin-de-Lenne et Amarian Chatelain. En effet la municipalité avait rénové le bâtiment de l’ancienne mairie pour (re) faire émerger dans le village un lieu de convivialité et de partage au travers d’un bar-restaurant et tiers lieu.

Amarian, conquis par "ce bel outil de travail" s’est vite engagé ce qui lui a permis de décorer à son goût et de créer ce lieu agréable qu’est le "Saint Sat’". Dès son ouverture, le bar-restaurant a tourné à plein, tant on était impatient de se retrouver dans cet endroit accueillant qui proposait une cuisine savoureuse, faite maison avec des produits locaux. Pendant l’hiver le "Saint Sat’" a vécu au ralenti. Cependant, en partenariat avec l’Élan de "Saint Sat’", il a vibré à bien des reprises, devenant ainsi un véritable lieu de vie pour la commune.

Cochon à la broche ou concert le vendredi

Jusqu’au 30 septembre, le "Saint Sat’" sera ouvert tous les jours midi et soir sauf le dimanche. La formule du jour est disponible à emporter du lundi au vendredi, midi et soir (05 65 71 85 60). "Nous organisons tous les 2e vendredi du mois une soirée "cochon à la broche" avec animation ou concert", précise Amarian. "Nous sommes preneurs de toute demande des associations ou des entreprises pour accueillir des évènements ou séminaires dans une de nos salles qui est facilement privatisable ou dans la salle des fêtes. Nous sommes en attente d’un audit de validation pour le label bistrot de pays, un petit label qui accompagne les bons petits restaurants excentrés qui offrent une cuisine de qualité et gourmande à un prix attractif."

Amarian propose une cuisine à 90 % en circuit court. La farine, les œufs, le maraîchage et les petits animaux sont des productions locales. Le caviste est à Pierrefiche, les truites à Estaing ou Aubrac ; les porcs proviennent de l’élevage plein air du Gaec Triadou du Bouyssou à Cruéjouls. Amarian confectionne les desserts.

Le jeune couple, Lucie et Amarian, tout souriant, affirme "nous avons à cœur de bien faire les choses ; s’il nous faut du temps nous le prendrons et nous voulons arriver à notre objectif : exploiter à plein régime !"