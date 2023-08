Espalion. Un grand élan de solidarité pour Thiago !

Le trophée ESAF-ILONA a fait la joie des jeunes joueurs, associés à un partenaire et à un champion, notamment Sévilla, Foyot, N’Diaye, Montoro, Sarrio, Bonetto… La victoire est revenue à Nino, qui faisait équipe avec Pierre Plagnard et David Doerr, devant Nolan, Jean Feltain et Jean-Jacques Pègues. Mais le fait marquant de cet International est l’élan de solidarité qui s’est manifesté en faveur du jeune Thiago dont l’opération aux États-Unis se chiffre à 120 000 €. Au nom de l’association ILONA, Jean-Pierre Mas a remis à sa famille un chèque de 10 000 €. Une tombola a été organisée pour cette cause, les maillots de Jean Feltain et Mickaël Bonetto ont été vendus aux enchères pour plus de 2 000 € et le public a effectué de nombreux dons. Bravo à tous !