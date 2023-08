Laissac-Sévérac l'Église. Un succès retentissant pour la deuxième édition du Laissac Truck Show

Avec plus de 2000 entrées payantes et près de 2 600 distribuées avec le pack de sponsoring, l’édition 2023 du Truck Show de Laissac a connu une affluence record. En effet, quelque 162 camions avaient répondu à l’appel de la jeune association "Laissac Événementiel" crée pour l’occasion et présidée par David Minerva, maire de Laissac-Sévérac-l’Église. Tous les organismes de formation étaient présents : le groupe Aftral (Apprendre et se Former en Transport et Logistique) qui avait mis à disposition des visiteurs un simulateur dernière génération avec deux postes de pilotage en réel, et le centre CFCNA (Centre de formation des conducteurs du Nord Aveyron) qui avait installé une piste avec possibilité de conduire des poids lourds. Ces animations ont connu un énorme engouement. Les concessionnaires locaux Renault, Mercédès, Scania avaient aussi fait le déplacement ainsi que l’Union Départementale des transports routiers publics de l’Aveyron adhérent de l’organisation professionnelle Otre (Organisation des Transports Routiers Européens). Le samedi, à 18 h, la parade des camions a coloré les rues du village qui ont retenti pendant plus de deux heures, de joyeux coups de klaxons, pour le plus grand plaisir des spectateurs massés tout le long du parcours. En soirée, plus de 700 repas ont été servis sous la halle des ovins et un concert dansant avec le groupe Oelsampler de Bruéjouls a clôturé la journée.

Dimanche, à partir de 11 h, l’association "les vieilles bielles de l’Aubrac" a exposé une vingtaine de voitures anciennes.

Les chauffeurs de camions, à la demande des organisateurs, ont composé des équipes et se sont affrontés lors de jeux de force (tir à la corde., duels de "paquito") participant ainsi à une ambiance déjà très festive.

La remise des prix a eu lieu à 16 h et les plus beaux camions ont été récompensés.

L’association "Laissac Événementiel" remercie vivement les 63 partenaires impliqués dans la réalisation de cette manifestation. Sans oublier le soutien financier du Département, de la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac, ainsi que l’aide logistique de la mairie de Laissac-Sévérac-l’Église.