Aveyron : 4 millions d'euros ont été misés au casino de Cransac en 2022

Après un repli dû à la pandémie, l’établissement de jeu, le seul en Aveyron, retrouve des couleurs avec un exercice 2022 qui a vu plus de 46 000 entrées.

Lors du dernier conseil municipal de Cransac, le rapport délégataire du casino a été présenté aux élus. Si en termes d’affluence la structure de jeu cransacoise n’a pas atteint le record de 2018-2019, qui était de 65 000 entrées, elle retrouve des couleurs post-Covid en enregistrant pour l’exercice 2021-2022 pas moins de 46 354 entrées, soit 187 par jour.

Les Ruthénois absents...

Pour mémoire, le casino est ouvert tous les jours de l’année et à la vue des différents éléments, on constate en effet que l’effet négatif du Covid s’estompe et que petit à petit l’établissement de jeu retrouve son rythme normal d’activité.

Les chiffres expriment bien cela, puisque ce sont 4 millions d’euros de produits bruts de jeu qui ont été enregistrés (ce qui représente le montant des mises sur lequel sont déduits les rétributions versées par l’opérateur aux joueurs), c’est-à-dire + 128 % par rapport au précédent exercice. De bons résultats qui s’expliquent par une saison complète et le retour de la clientèle. À ce sujet, on constate une meilleure "affluence touristique", et des joueurs venus de Villefranche-de-Rouergue, Carmaux, Cahors, Albi… En revanche, le casino a toujours du mal à attirer les joueurs ruthénois.

Au niveau restauration, c’est la même tendance qui se fait jour, avec un chiffre d’affaires de160 500 €, soit une hausse de 198 %. Rappelons que la structure de jeu qui compte 15 employés et qui propose 76 animations sur l’année dont 49 concerts, reverse 185 500 € à la ville de Cransac.

Autre aspect intéressant, le casino vient de déposer un permis de construire pour l’agrandissement de son espace fumeurs.