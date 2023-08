Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. De l’humour avec le "Duo des non"

Récemment, la Marmotte pétanque a convié des amateurs d’humour à un sympathique et beau spectacle avec la célèbre troupe "Le duo des non". 160 spectateurs étaient venus passer un moment de détente, à la salle de l’espace culturel. Ce soir-là, le duo a caricaturé sans les abîmer les habitants et la vie dans les petits villages du Sud-Ouest avec l’accent caractéristique. La plupart des sketches se passent dans le village imaginaire de Bourcagneux. Jean-Jacques Cripia après avoir créé sa troupe de théâtre en 1988, proposa un duo qu’il baptisa "Duo des non". C’est Patrick Sébastien qui encouragea l’auteur à se lancer dans la saga de Bourcagneux. Le Duo des Non a connu quelques partenaires différents pour aujourd’hui être composé de Jean-Jacques Cripia (le seul, l’unique créateur) et de Delphine De Lacambra mais toujours avec la même verve d’écriture. Pendant toute la soirée rires et fous rires ont fusé dans la salle. Les comédiens ont quitté la scène sous des applaudissements fournis.