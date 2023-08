Espalion. Dernières animations pour les enfants aujourd’hui

Les animations de l’opération "Yaka’Venir à Espalion" se poursuivent toujours avec le même succès aussi bien auprès des Espalionnais que des jeunes en vacances ou de ceux des environs.

Les familles apprécient la variété des animations qui sont proposées, mais aussi la gratuité, un vrai plus en cette période difficile pour les portefeuilles. Mardi, "Les maîtres du jeu", jeux en bois traditionnels qui se sont finalement déroulés dans les allées ombragées du Foirail, ont fait un tabac. L’opération est prévue pour les enfants, mais la vingtaine de jeux a fait le bonheur de tous, car les parents n’ont pas hésité à affronter leurs enfants et à pratiquer eux aussi cette animation interactive, conviviale et ludique où chacun peut mesurer sa stratégie, ses réflexes ou son adresse.

Mais les meilleures choses ont une fin et l’opération qui a débuté à la mi-juillet touche à sa fin. La dernière journée aura lieu ce jeudi 10 août avec deux animations au programme. Le Kart à pédales, réservé aux enfants de 5 à 12 ans, se déroulera de 14 heures à 17 heures, au Foirail. Les Animations Slot Racing avec un circuit électrique, ouvert à tous, sont prévues de 14 heures à 18 heures, place du Marché.