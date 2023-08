Quilles de huit : la SA Paris pour conserver son titre en coupe de France ?

Gary Guibert et les siens tenteront de conserver leur titre.

Après les championnats de France individuels de quilles de huit, le week-end dernier, place désormais à la coupe de France par équipes ! L’épreuve se tiendra le jeudi 10 août, à partir de 18 heures, comme à son habitude, sur le foirail espalionnais. Les différentes catégories attendues (seniors hommes, féminines, jeunes et écoles de quilles) se succéderont sur les terrains jusqu’à 23 heures, moment où les récompenses seront remises aux lauréats.

Dans la catégorie seniors masculine, tous les regards seront portés sur les Parisiens de la Solidarité aveyronnaise (SA), emmenés par Gary Guibert. Tenants du titre, les gars de la capitale auront à cœur de repartir une nouvelle fois avec la coupe. Chose que les pensionnaires d’Excellence, Lekervern (Saint-Amans) et Gayraud (Montpellier), ou encore Gomez (Balsac) et Rousselot (Luc), eux en Honneur, chercheront forcément à éviter. Chez les féminines, la victoire se jouera entre Volte (Saint-Christophe), Gres (Rignac-Firmi), Courtois (Huparlac) et Besombes (SA Paris).