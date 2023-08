Rebond des températures : où va-t-il faire le plus chaud dès ce mercredi ?

Des maximales comprises entre 34 et 37°C sont attendues ce mercredi.

Après un début de mois d'août frais, les températures remontent partout dans le pays dès ce mercredi 9 août 2023. "Un axe anticyclonique entre le Maghreb, la péninsule ibérique et la France, va faire remonter de l’air chaud sur notre pays, principalement sur le Sud, mais sans atteindre les niveaux caniculaires rencontrés par nos voisins hispaniques", confirme Météo France.

Il n'y a aucune chance donc grimper au-delà des 40°C, comme cela est le cas dans la région de Madrid placée en vigilance rouge à la canicule. Il pourra en revanche faire très chaud, surtout dans le sud de la France : "les thermomètres pourront afficher 34 à 37°C entre l’Aquitaine, l’Occitanie et la basse vallée du Rhône".

Du pays Nantais au Poitou-Charente ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on s'attend à des températures maximales variant de 29 à 33°C, quand il fera entre 25 et 28°C sur sur la Bretagne, Orléans la Bourgogne. Plus au nord, il faut attendre à des températures comprises entre 20 et 25°C.

Les prévisions pour la fin de semaine

La chaleur devrait être durable, même si les températures seront légèrement moins importantes jeudi 10 août. "Les maximales seront en baisse dans le Sud-Ouest mais atteindront tout de même 29 à 33 °C. Les plus fortes chaleurs concerneront le Languedoc et la vallée du Rhône avec des pointes entre 34 et 38 °C. Au nord, les températures retrouveront des couleurs, 26 à 31°C".

Pour vendredi, une perturbation pluvieuse touchera le nord-ouest de la France. "Entre la Bretagne, les Pays-de-Loire, la Normandie et les Hauts-de-France, les températures seront en baisse et culmineront entre 22 et 27°C. Encore des pics entre 34 et 38°C du Languedoc à la vallée du Rhône, 28 à 33°C ailleurs".

Un temps instable est prévu pour ce week-end en raison d'une dépression qui touchera les îles britanniques, des averses orageuses pourront s'organiser. Mais de fortes chaleurs vont persister dans la vallée du Rhône.