Bozouls. Tout est prêt pour la brocante du 15 août

Depuis 32 ans c’est tout le village qui s’anime ce jour-là : les brocanteurs, les puces et vide-greniers sont à l’honneur. On regarde, on négocie, on échange… La brocante de Bozouls illustre bien cette tendance du "vintage" et fait assurément partie des dernières grosses brocantes du département.

Lundi 15 août, Bozouls accueillera sa 32e brocante. Près de 100 brocanteurs, 70 vide-greniers, et une quarantaine de producteurs et artisans seront présents sur cette brocante qui débutera à 8 heures et se prolongera toute la journée jusqu’à 18 heures rue Marc-André Fabre, les allées Paul-Causse, route du maquis Jean-Pierre, parking du centre social et place de la mairie. Avec la participation de la municipalité, cette journée donne également l’occasion de découvrir le magnifique site de la cité à pied ou en VTT à assistance électrique ; le petit train touristique fonctionnera pour 45 minutes commentée découverte comme tous les jours de cet été.

Pour les amateurs de sensations fortes, la tyrolienne vous amènera à traverser le méandre du Dourdou (7 € aller-retour), billetterie place de la mairie devant l’office de tourisme Renseignements et réservations au 05 65 51 28 00 ou 05 65 44 10 63.

Cette brocante, qui devrait une nouvelle fois attirer du monde, est désormais organisée par l’association "culture en caricanyon", les dessinateurs caricaturiste seront de la fête et proposeront dessins et caricatures à la demande. Buvette et nombreuses animations durant la journée.