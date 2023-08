Laissac-Sévérac l'Église. La nuit des étoiles, c’est ce vendredi à Sévérac-l’Église

L’Association Andromède 4A propose une soirée d’observation aux télescopes ce vendredi 11 août à partir de 21 h à l’Espace sport Nature à Séverac-l’Église. Cette animation s’inscrit dans le cadre des Nuits des étoiles, organisées par l’association française d’astronomie afin de permettre au grand public de découvrir la voûte céleste à l’occasion des pluies d’étoiles filantes du mois d’août (les Perséïdes). En cas de mauvais temps, la soirée sera annulée. Avant de venir, les participants doivent se vêtir chaudement, garer leur véhicule sur le parking indiqué et prévoir une petite lampe de poche pour le chemin mais qui devra être éteinte en arrivant sur le site. Le matériel d’observation, mis à disposition, est fragile et coûteux. Il appartient à des particuliers, membres de l’association, aussi, il faut veiller à être précautionneux et à surveiller les enfants. Il ne faut ni fumer, ni boire à proximité des télescopes.

Les membres de l’association peuvent vous inviter à manipuler le matériel. Dans ce cas, il faut agir sans crainte, les organisateurs encadrent cette manipulation.