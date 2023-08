La Fouillade. Les Combalous ouvrent à l’apprentissage du modelage

Implanté au lieu-dit les Combalous sur la commune de La Fouillade, l’association Art Terra et ses potiers formateurs multiplient les initiatives en toutes saisons. À commencer par l’organisation de stages et d’ateliers ouverts à toutes et tous. Ainsi du 14 au 18 août prochains est programmé un stage de modelage de cinq journées.

Diverses techniques seront abordées au cours de ce stage. Les stagiaires commenceront par créer des formes abstraites de façon très intuitive et finiront le stage par la fabrication "à la plaque" qui nécessite précision et rigueur. Quelques notions d’émaillage seront également abordées.

Il est encore possible de s’inscrire par téléphone en appelant le 06 52 51 03 44 ou au 06 06 42 57 84. Le stage se déroulera comme suit : de 10 heures à 13 heures du lundi au mercredi et de 10 h 18 heures jeudi et vendredi. Trois après-midi en libre avec accès a l’atelier sont prévues (du lundi au mercredi).

De plus, l’atelier des Combalous est mis à la disposition des personnes souhaitant pratiquer le modelage en autonomie le vendredi matin.

L’atelier est ouvert tout l’été. Des stages ou cours peuvent être organisés à la demande (tournage, émail, modelage ou fabrication "à la plaque". Contact : www.ar-terre-midi-pyrenees.eu/dates-des-stages/atelier-des-combalous/