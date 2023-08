Retour des fortes chaleurs : deux départements en vigilance canicule jusqu'à vendredi

Les 40°C seront frôlés dans les départements en vigilance canicule, les 30°C seront dépassés presque partout en France.

Après un début de mois d'août frais et pluvieux, les températures remontent fortement depuis mercredi 9 août 2023. Ce jeudi et vendredi, Météo France a placé la Drôme et l'Ardèche en vigilance canicule. L'alerte sera activée dès midi, les températures vont frôler les 40°C au plus fort de la journée.

La Drôme et l'Ardèche sont en alerte canicule jusqu'à la journée de vendredi incluse. Capture - Météo France

Deux jours très chauds au sud et à l'est

Ce jeudi 10 août, les 30°C seront dépassés dans le sud du pays et en Auvergne-Rhône-Alpes. "Les plus fortes chaleurs concerneront le Languedoc et la vallée du Rhône avec des pointes entre 34 et 38°C", prédit Météo France, quand le Sud-Ouest relèvera entre 29 et 33°C pour les maximales. Dans la moitié nord du pays, il faudra compter entre 26 et 31°C.

Même son de cloche pour vendredi 11 août : "Entre la Bretagne, les Pays-de-Loire, la Normandie et les Hauts-de-France, les températures seront en baisse et culmineront entre 22 et 27°C. Encore des pics entre 34 et 38°C du Languedoc à la vallée du Rhône, 28 à 33°C ailleurs".