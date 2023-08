Golinhac. Une fête au parfum de Western

Le Foyer rural de Golinhac prépare ardemment la fête de Castailhac qui aura lieu le week-end du 19 et 20 août. Nouveauté cette année, un thème a été choisi pour ces deux jours de fête : le Far-West. Les nombreux bénévoles de l’association ont retroussé leurs manches le mercredi 2 août. Ils préparent une reconstitution d’un village cow-boys, les Indiens veilleront au bon déroulement des festivités. En une soirée, ils ont dessiné les décors, puis ils ont découpé à la scie sauteuse et avec minutie ils ont peint chaque partie. Grâce à une organisation sans faille, chacun à son poste, le travail a vite avancé. Le Foyer rural se veut actif dans la vie locale et le démontre une fois de plus. Alors préparez-vous à deux belles journées, où les animations seront appropriées au thème : démonstration et initiation à la dance Country, course d’animaux sauteurs pour les enfants, partie de Luky Luke bang bang, toro mécanique, balade à cheval, chasse aux trésors… Il ne reste plus qu’à cirer ses santiags !