Villefranche-de-Rouergue. Le phénomène Barbie séduit aussi les Villefranchois

C’est le phénomène de l’été. Et Villefranche n’est pas une exception. Le cinéma Vox ne comptabilise pas moins de 1 500 entrées pour le film. Un beau score qui reflète l’engouement national. Sorti en France le 19 juillet dernier, cette superproduction avec Margot Robbie et Ryan Gosling en tête d’affiche, approche les 4 millions d’entrées. Un très bon score mais qui ne rivalise pas encore avec les records de box-office français, notamment Titanic avec ses 22 millions d’entrées en 1997 ou encore Bienvenue Chez les Chtis (20,4 millions) et Intouchables (19.4 millions).

Au Vox ce samedi

Gran Turismo. 18 h

Les Blagues de Toto 2 – classe verte. 15 h 30 et 17 h 45

Barbie. 15 h et 21 h

Oppenheimer. 20 h 15